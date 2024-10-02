Каталог
Azizi Amir

Avenue Residence 1, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 74 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 345 541 $от 3 692 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
74
345 541
4 666
2 спальни
119 – 185
545 677 – 685 636
3 692 – 4 577
3 спальни
156 – 182
646 698 – 775 766
4 140 – 4 252
Каталог планировок

Описание

Воплощение элегантности в центре мегаполиса. Жилая башня Azizi Ameer расположена в динамично развивающемся районе Al Furjan с удобным доступом к метро. Резиденция предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями для тех, кто ценит баланс между городской активностью и спокойствием. Ключевые особенности — Коллекция лотов отличается изысканной отделкой с плиткой под мрамор, встроенной кухонной техникой премиум-класса, ламинированными шкафами и столешницами из инженерного камня. — Интерьеры оформлены в светлой гамме с молочно-бежевыми, карамельными и светло-серыми оттенками. Элементы декора в матовом золоте придают утонченность. Контрастные акценты создаются за счет текстур и мягкой геометрии форм. — Инфраструктура включает тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, игровую зону, кинотеатр, сауну и озелененную территорию с пешеходными аллеями. — Техническое оснащение здания: LED-освещение, интегрированную систему управления, энергоэффективное оборудование и противопожарные установки в соответствии со стандартами DCD. Преимущества расположения Проект расположен в оживленном комьюнити Al Furjan с прямым выездом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Станция метро Discovery Gardens находится в 1 минуте ходьбы. Путь до молла Ibn Battuta и Jafza составит 7 минут, до Dubai Marina, JBR, The Palm Jumeirah и Expo City Dubai — 13-15 минут. Дорога до DIFC и Business Bay займет 25 минут. Поездка до международного аэропорта Al Maktoum продлится 30 минут.

Локация

На карте
Avenue Residence 1, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Фурджан

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт100 м
Школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр900 м
Метро150 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
