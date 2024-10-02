Azizi Amir

Описание

Воплощение элегантности в центре мегаполиса. Жилая башня Azizi Ameer расположена в динамично развивающемся районе Al Furjan с удобным доступом к метро. Резиденция предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями для тех, кто ценит баланс между городской активностью и спокойствием. Ключевые особенности — Коллекция лотов отличается изысканной отделкой с плиткой под мрамор, встроенной кухонной техникой премиум-класса, ламинированными шкафами и столешницами из инженерного камня. — Интерьеры оформлены в светлой гамме с молочно-бежевыми, карамельными и светло-серыми оттенками. Элементы декора в матовом золоте придают утонченность. Контрастные акценты создаются за счет текстур и мягкой геометрии форм. — Инфраструктура включает тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, игровую зону, кинотеатр, сауну и озелененную территорию с пешеходными аллеями. — Техническое оснащение здания: LED-освещение, интегрированную систему управления, энергоэффективное оборудование и противопожарные установки в соответствии со стандартами DCD. Преимущества расположения Проект расположен в оживленном комьюнити Al Furjan с прямым выездом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Станция метро Discovery Gardens находится в 1 минуте ходьбы. Путь до молла Ibn Battuta и Jafza составит 7 минут, до Dubai Marina, JBR, The Palm Jumeirah и Expo City Dubai — 13-15 минут. Дорога до DIFC и Business Bay займет 25 минут. Поездка до международного аэропорта Al Maktoum продлится 30 минут.