Wasel by Azizi

Описание

Оазис безмятежной жизни на живописном берегу Dubai Islands. Уникальный жилой комплекс Wasel акцентирует внимание на функциональных планировках и эстетичном дизайне, предлагая стильное и комфортное проживание. Здесь создан идеальный баланс между энергией большого города и спокойствием природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах. Панорамные окна открывают великолепные виды на окружающий пейзаж и наполняют дом естественным освещением. - Для удобства жителей предусмотрены просторные парковочные места и круглосуточный пост охраны. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, spa-центр, сауна, лаунж-зона, лобби для гостей, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха, магазины, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью Дубая. Дорога до рынка Waterfront Market займет 5 минут, до порта Port Rashid – 10 минут, до популярной достопримечательности Dubai Frame – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.