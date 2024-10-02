Каталог
Wasel by Azizi

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
  Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 57 м² до 543 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 459 632 $от 6 784 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.4 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 83
459 632 – 700 340
7 977 – 8 377
2 спальни
87 – 106
751 804 – 967 733
8 630 – 9 094
3 спальни
119 – 130
1 025 731 – 1 330 156
8 615 – 10 160

Описание

Оазис безмятежной жизни на живописном берегу Dubai Islands. Уникальный жилой комплекс Wasel акцентирует внимание на функциональных планировках и эстетичном дизайне, предлагая стильное и комфортное проживание. Здесь создан идеальный баланс между энергией большого города и спокойствием природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах. Панорамные окна открывают великолепные виды на окружающий пейзаж и наполняют дом естественным освещением. - Для удобства жителей предусмотрены просторные парковочные места и круглосуточный пост охраны. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, spa-центр, сауна, лаунж-зона, лобби для гостей, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха, магазины, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью Дубая. Дорога до рынка Waterfront Market займет 5 минут, до порта Port Rashid – 10 минут, до популярной достопримечательности Dubai Frame – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

