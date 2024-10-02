Wasel by Azizi
График платежей *
- При бронировании10%
О проекте
Продажа
Описание
Оазис безмятежной жизни на живописном берегу Dubai Islands. Уникальный жилой комплекс Wasel акцентирует внимание на функциональных планировках и эстетичном дизайне, предлагая стильное и комфортное проживание. Здесь создан идеальный баланс между энергией большого города и спокойствием природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах. Панорамные окна открывают великолепные виды на окружающий пейзаж и наполняют дом естественным освещением. - Для удобства жителей предусмотрены просторные парковочные места и круглосуточный пост охраны. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, spa-центр, сауна, лаунж-зона, лобби для гостей, кинотеатр, многофункциональная комната для работы и отдыха, магазины, кафе и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью Дубая. Дорога до рынка Waterfront Market займет 5 минут, до порта Port Rashid – 10 минут, до популярной достопримечательности Dubai Frame – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Кинотеатр
- Детская площадка
- Игровая зона
- Сауна
- Spa-центр
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Зона отдыха
- Магазины
- Ресторан / Кафе
- Набережная