Wasel Retail by Azizi

Wasel Retail by Azizi

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 81 м² до 282 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 501 157 $от 18 420 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовКоммерция
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
81 – 282
1 501 157 – 5 196 459
18 420 – 18 421

Описание

Престижные офисные пространства на Dubai Islands. Современная инфраструктура и функциональные планировки Wasel Retail формируют комфортную и продуктивную среду, создавая оптимальные условия для компаний любого масштаба. Здесь каждая деталь работает на ваш бизнес, превращая возможности в реальные достижения. Преимущества расположения Здание находится всего в 5 минутах от моста Infinity Bridge, соединяющего острова с материковой частью Дубая. До Waterfront Market можно добраться за 5 минут, до порта Port Rashid — за 10 минут, а до знаковой достопримечательности Dubai Frame — за 15 минут. Путь до Dubai International Airport также займёт всего около 15 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт8 км

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Каталог