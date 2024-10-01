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ГлавнаяКаталог проектовAzizi Florence

Azizi Florence

Um Faneean, Al Ruqa Al Hamra, Sharjah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 207 м² до 459 м²
Количество спален
от 3 до 6
Стартовая цена
от 569 094 $от 2 749 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
207
569 094
2 749
4 спальни
247
694 350
2 806
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажное семейное комьюнити в Шардже. Azizi Florence объединяет шесть самостоятельных кластеров — Lucardo, Bellarno, Soffiano, выполненных в современном стиле, и Versilia, Pienza, Siena, вдохновленных средиземноморской эстетикой. Все территории объединены центральной пешеходной дорогой. Ключевые особенности - Виллы и таунхаусы представлены с чистовой отделкой и просторными интерьерами, которые плавно переходят в благоустроенные прилегающие территории, создавая ощущение единого пространства между домом и садом. - Для гостей сообщества предусмотрена отдельная парковка. - Для владельцев электромобилей установлены зарядные станции. - Богатая инфраструктура центрального парка Azizi Bardini включает: теннисный корт, баскетбольную, волейбольную, спортивную и детскую площадки, велосипедные, беговые и прогулочные дорожки, пространство для йоги, скейт-парк, лужайка для выгула собак, зоны для пикников и барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, амфитеатр для мероприятий, танцующие фонтаны и др. - Для жителей комплекса создан Community Mall, в котором представлены магазины, сервисы и бренды различных категорий — от локальных компаний до международных марок. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10 минут можно добраться до Sharjah University, за 15 минут – до шоссе Emirates Road, за 40 минут – до Burj Khalifa. Дорога до Sharjah International Airport займет всего 10 минут, до Dubai International Airport – 20 минут.

Локация

На карте
Um Faneean, Al Ruqa Al Hamra, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр5 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Девелопер, который с 2007 года реализует жилые и коммерческие проекты в престижных районах Дубая, делая акцент на качестве и разнообразии проектов.
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