Описание

Малоэтажное семейное комьюнити в Шардже. Azizi Florence объединяет шесть самостоятельных кластеров — Lucardo, Bellarno, Soffiano, выполненных в современном стиле, и Versilia, Pienza, Siena, вдохновленных средиземноморской эстетикой. Все территории объединены центральной пешеходной дорогой. Ключевые особенности - Виллы и таунхаусы представлены с чистовой отделкой и просторными интерьерами, которые плавно переходят в благоустроенные прилегающие территории, создавая ощущение единого пространства между домом и садом. - Для гостей сообщества предусмотрена отдельная парковка. - Для владельцев электромобилей установлены зарядные станции. - Богатая инфраструктура центрального парка Azizi Bardini включает: теннисный корт, баскетбольную, волейбольную, спортивную и детскую площадки, велосипедные, беговые и прогулочные дорожки, пространство для йоги, скейт-парк, лужайка для выгула собак, зоны для пикников и барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, амфитеатр для мероприятий, танцующие фонтаны и др. - Для жителей комплекса создан Community Mall, в котором представлены магазины, сервисы и бренды различных категорий — от локальных компаний до международных марок. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10 минут можно добраться до Sharjah University, за 15 минут – до шоссе Emirates Road, за 40 минут – до Burj Khalifa. Дорога до Sharjah International Airport займет всего 10 минут, до Dubai International Airport – 20 минут.