Azizi Jaddaf Beach Oasis

DoubleTree by Hilton Dubai Al Jadaf, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 29 м² до 61 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 196 324 $от 5 369 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
29 – 45
196 324 – 246 426
5 369 – 6 730
1 спальня
61
364 057
5 936
Описание

Премиальный жилой комплекс в районе Al Jaddaf. Современная архитектура, продуманная инфраструктура и безупречное транспортное сообщение делают Azizi Jaddaf Beach Oasis привлекательным как для семейного проживания, так и для инвесторов, ориентированных на стабильную доходность и долгосрочную ценность. Ключевые особенности - Комплекс предлагает современные студии в формате freehold, просторные апартаменты с одной спальней и изысканные пентхаусы, объединяющие элегантный дизайн и повседневный комфорт. - Резидентам доступны: тренажерный зал, крытая детская площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, кинотеатр, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с высокой транспортной доступностью. За 4 минуты можно дойти до остановки общественного транспорта, за 8 минут – до станции метро Al Jaddaf, за 5 минут – выехать на шоссе Sheikh Rashid Road. В радиусе 10-15 минут находятся популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall, Dubai World Trade Center, променад Al Jaddaf Waterfront. Дорога до Dubai International Airport займет также 10 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа200 м
Магазин170 м
Медицинский центр1 км
Метро550 м
Аэропорт6 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Каталог