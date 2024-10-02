Описание

Премиальный жилой комплекс в районе Al Jaddaf. Современная архитектура, продуманная инфраструктура и безупречное транспортное сообщение делают Azizi Jaddaf Beach Oasis привлекательным как для семейного проживания, так и для инвесторов, ориентированных на стабильную доходность и долгосрочную ценность. Ключевые особенности - Комплекс предлагает современные студии в формате freehold, просторные апартаменты с одной спальней и изысканные пентхаусы, объединяющие элегантный дизайн и повседневный комфорт. - Резидентам доступны: тренажерный зал, крытая детская площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, кинотеатр, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с высокой транспортной доступностью. За 4 минуты можно дойти до остановки общественного транспорта, за 8 минут – до станции метро Al Jaddaf, за 5 минут – выехать на шоссе Sheikh Rashid Road. В радиусе 10-15 минут находятся популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall, Dubai World Trade Center, променад Al Jaddaf Waterfront. Дорога до Dubai International Airport займет также 10 минут.