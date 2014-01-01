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Ellington Group

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Крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».


За что любят Ellington Properties:

- уникальный дизайн строящейся недвижимости;

- использование качественных стройматериалов;

- клиентоориентированность.


Застройщик также предлагает клиентам «клубные дома» — недвижимость, соединенная с высококлассным сервисом пятизвездочного отеля.

6 предложений
Art Bay by Ellington
Art Bay by Ellington
5/2, Al Khail Road, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 78 м² до 225 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 78 м²от 1 848 828 AED
2 спальниот 82 м²от 2 614 828 AED
3 спальниот 117 м²от 3 850 828 AED
от 1 848 828 AEDот 11 125 AED/м²
Belgrove Residences
Belgrove Residences
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 77 м² до 123 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 77 м²от 1 800 828 AED
от 1 800 828 AEDот 22 294 AED/м²
Mercer House by Ellington
Mercer House by Ellington
The Dome Tower, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 127 м² до 238 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 127 м²от 3 345 828 AED
3 спальниот 198 м²от 5 651 828 AED
от 3 345 828 AEDот 25 760 AED/м²
Arbor View
Arbor View
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 2/9
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 121 м² до 121 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 121 м²от 2 101 828 AED
от 2 101 828 AEDот 17 286 AED/м²
Watercrest by Ellington
Watercrest by Ellington
B1-42, 4th Street, Meydan South Villas, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 355 м² до 362 м²
Первый взнос20%
3 спальниот 355 м²от 7 289 828 AED
от 7 289 828 AEDот 20 490 AED/м²
One River Point by Ellington
One River Point by Ellington
57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 89 м² до 222 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 89 м²от 2 739 828 AED
2 спальниот 134 м²от 3 366 828 AED
3 спальниот 222 м²от 7 077 828 AED
от 2 739 828 AEDот 25 040 AED/м²
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