Ellington Group

Крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».





За что любят Ellington Properties:

- уникальный дизайн строящейся недвижимости;

- использование качественных стройматериалов;

- клиентоориентированность.





Застройщик также предлагает клиентам «клубные дома» — недвижимость, соединенная с высококлассным сервисом пятизвездочного отеля.