Ellington Group

Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 78 м² до 225 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 78 м²от 1 848 828 AED
2 спальниот 82 м²от 2 614 828 AED
3 спальниот 117 м²от 3 850 828 AED
Крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
За что любят Ellington Properties:
- уникальный дизайн строящейся недвижимости;
- использование качественных стройматериалов;
- клиентоориентированность.
Застройщик также предлагает клиентам «клубные дома» — недвижимость, соединенная с высококлассным сервисом пятизвездочного отеля.