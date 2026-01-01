Riverton House by Ellington

Описание

Современный бутик-комплекс в Meydan Horizon. Продуманная архитектура жилого комплекса Riverton House, изысканные интерьеры и панорамные виды создают атмосферу спокойной элегантности и комфорта. Это место для тех, кто ценит баланс между городским ритмом и природной гармонией. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, напольным покрытием из керамогранита, встроенной техникой европейских брендов, столешницами из искусственного камня с металлической окантовкой, входной дверью с повышенной звукоизоляцией. - Резиденции оснащены энергоэффективным LED-освещением, бесшумной системой кондиционирования VRF с контролем микроклимата и полной проводкой для подключения высокоскоростного интернета и телефонии. - Инфраструктура премиум-класса включает: фитнес-студию, зона для йоги, детскую игровую площадку, infinity-бассейн, лаунж-клуб, wellness-spa, парк для выгула домашних животных, пространство для медитаций и чтения, барбершоп, салон красоты, террасу для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи Ras Al Khor Road и также имеет выезд на шоссе Al Ain Road. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 5 минут, до дворца Zabeel Palace – 9 минут. Чтобы добраться до района Downtown Dubai, понадобится 10 минут, до Dubai Creek Harbour – 13 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.