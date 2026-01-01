Каталог
Riverton House by Ellington

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 73 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 598 183 $от 8 182 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
73
598 183 – 624 323
8 182 – 8 496
2 спальни
112 – 130
929 293 – 1 101 382
8 294 – 8 456
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный бутик-комплекс в Meydan Horizon. Продуманная архитектура жилого комплекса Riverton House, изысканные интерьеры и панорамные виды создают атмосферу спокойной элегантности и комфорта. Это место для тех, кто ценит баланс между городским ритмом и природной гармонией. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, напольным покрытием из керамогранита, встроенной техникой европейских брендов, столешницами из искусственного камня с металлической окантовкой, входной дверью с повышенной звукоизоляцией. - Резиденции оснащены энергоэффективным LED-освещением, бесшумной системой кондиционирования VRF с контролем микроклимата и полной проводкой для подключения высокоскоростного интернета и телефонии. - Инфраструктура премиум-класса включает: фитнес-студию, зона для йоги, детскую игровую площадку, infinity-бассейн, лаунж-клуб, wellness-spa, парк для выгула домашних животных, пространство для медитаций и чтения, барбершоп, салон красоты, террасу для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи Ras Al Khor Road и также имеет выезд на шоссе Al Ain Road. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 5 минут, до дворца Zabeel Palace – 9 минут. Чтобы добраться до района Downtown Dubai, понадобится 10 минут, до Dubai Creek Harbour – 13 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Магазин900 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Парикмахерская для мужчин
  • Салон красоты

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
Подробнее
