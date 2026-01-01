Каталог
Upper House

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah Islands, Jumeirah Heights, Al Worood 3 Street, 3/1
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 117 м² до 117 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 762 423 $от 6 494 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
117
762 423
6 494

Описание

Две жилые башни в центре оживленного района Jumeirah Lake Towers (JLT) с захватывающими видами на остров Jumeirah Island, живописные озера, горизонт Dubai Marina и гольф-поля. Откройте для себя широкий спектр услуг и удобств на территории комплекса. Новый комплекс со студиями и апартаментами с 1-3 спальнями, а также подиумом, где представлены объекты инфраструктуры. Каждая резиденция с продуманной планировкой, панорамными окнами в пол, балконами и качественной отделкой. Установлена система SmartHome. Некоторые лоты сдаются с комнатой для персонала. Жителям комплекса открывается доступ к удобствам международного уровня: бассейны, зона шезлонгов, терраса для отдыха, зона барбекю, площадка для занятий йогой, детские площадки, игровая зона для домашних животных, корт для падел-тенниса, скейт-парк, баскетбольная площадка, фитнес-центр, сауны и парные, кинотеатр. В пешей доступности находятся супермаркеты Choithrams и ZOOM, детский сад Oakfield Early Learning Center DMCC и заведения F&B. За 10-20 минут можно доехать до главных достопримечательностей: районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, колеса обозрения Ain Dubai, отель-паруса Burj Al Arab, музея Museum of the Future и небоскреба Burj Khalifa. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автодороги First Al Khail St, что позволит в считанные минуты добраться до главных точек Дубая. В течение получаса можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Апартаменты выполнены в современном стиле с отделкой нейтральных цветов, что позволяет визуально увеличить пространство. Благодаря панорамным окнам в помещение проникает большое количество естественного света. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

Локация

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah Islands, Jumeirah Heights, Al Worood 3 Street, 3/1

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море3 км
Школа4 км
Медицинский центр4 км
Метро2 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
