The Hillgate by Ellington

Описание

Престижные жилые башни в Dubai Silicon Oasis. Откройте новый уровень изысканной жизни в жилом комплексе The Hillgate. Инновационный дизайн, продуманные планировки, современный комфорт и отличная транспортная доступность создают атмосферу спокойствия и безопасности. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - Для удобства жителей, помимо многоуровневой автомобильной парковки, предусмотрены парковочные места для велосипедов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, библиотека, коворкинг, игровая комната, лаунж-зона, караоке. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, по которому всего за 4 минуты можно добраться до Silicon Central Mall, за 6 минут – до Dubai Silicon Oasis Lake и Dubai Digital Park, за 11 минут – до Global Village. Популярные достопримечательности Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 24 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 23 минуты.