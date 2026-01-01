Каталог
The Hillgate by Ellington

MM Towers B, MM Towers, Semmer Villas, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 111 м² до 284 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 528 204 $от 4 148 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов2
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
111 – 129
528 204 – 640 661
4 752 – 4 932
3 спальни
284
1 181 437
4 148
Описание

Престижные жилые башни в Dubai Silicon Oasis. Откройте новый уровень изысканной жизни в жилом комплексе The Hillgate. Инновационный дизайн, продуманные планировки, современный комфорт и отличная транспортная доступность создают атмосферу спокойствия и безопасности. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - Для удобства жителей, помимо многоуровневой автомобильной парковки, предусмотрены парковочные места для велосипедов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, библиотека, коворкинг, игровая комната, лаунж-зона, караоке. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, по которому всего за 4 минуты можно добраться до Silicon Central Mall, за 6 минут – до Dubai Silicon Oasis Lake и Dubai Digital Park, за 11 минут – до Global Village. Популярные достопримечательности Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 24 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 23 минуты.

Локация

На карте
MM Towers B, MM Towers, Semmer Villas, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа2 км
Магазин270 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
