Mercer House by Ellington

Описание

Элитный жилой комплекс нового поколения Mercer House станет многофункциональным комплексом, где сочетаются роскошь и функциональность. Две башни, соединенные общим подиумом, обещают предоставить исключительное качество жизни с уникально продуманными апартаментами и передовой инфраструктурой на территории. Ключевые особенности – Все апартаменты оснащены системой «умный дом». Удобная планировка включает балконы, прачечные и полузакрытые кухни с предустановленной техникой и специальными «островами», отделяющими их от зоны гостиной. В спальнях оборудованы встроенные шкафы и гардеробные. Пентхаусы дополнены кабинетами, лаунж-зонами и просторными террасами с приватными бассейнами. – Проект предлагает удобства класса люкс на четырех уровнях подиума, включая пляжный клуб с бассейном и интегрированным баром, торговые центры с магазинами, бутиками, кафе и ресторанами, wellness-зоны, мультиспортивный зал и многое другое. Для детей есть различные игровые зоны на выбор — как внутри, так и на улице. – Резиденты имеют доступ к круглосуточному консьерж-сервису, парковкам для автомобилей и велосипедов. Инфраструктура района Uptown Dubai входит в район Jumeirah Lake Towers (JLT) и привлекателен для семей и бизнесменов, предлагая комфортные условия для жизни для отдыха. Инфраструктура сообщества включает образовательные учреждения, например Emirates International School Meadows и Dubai British School Jumeirah Park. Парк JLT, расположенный неподалеку, предлагает отличные возможности для отдыха на свежем воздухе. Uptown Plaza находится в нескольких минутах от комплекса. Планируется развитие современных общественных пространств с магазинами, кафе и ресторанами. Преимущества расположения Благодаря выгодному местоположению, с территории комплекса открывается удобный доступ ко многим ключевым объектам и районам Дубая, включая Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также к набережной The Walk, JBR, где можно насладиться пляжными прогулками, шоппингом и международной кухней. Dubai International Airport, Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-30 минутах на автомобиле.