Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовMercer House by Ellington

Mercer House by Ellington

The Dome Tower, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 15
1 / 15
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 88 м² до 238 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 761 559 $от 7 728 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
88
761 559
8 565
2 спальни
132 – 138
1 280 552 – 1 291 988
9 335 – 9 689
3 спальни
198 – 238
1 813 431 – 1 845 562
7 728 – 9 151

Описание

Элитный жилой комплекс нового поколения Mercer House станет многофункциональным комплексом, где сочетаются роскошь и функциональность. Две башни, соединенные общим подиумом, обещают предоставить исключительное качество жизни с уникально продуманными апартаментами и передовой инфраструктурой на территории. Ключевые особенности – Все апартаменты оснащены системой «умный дом». Удобная планировка включает балконы, прачечные и полузакрытые кухни с предустановленной техникой и специальными «островами», отделяющими их от зоны гостиной. В спальнях оборудованы встроенные шкафы и гардеробные. Пентхаусы дополнены кабинетами, лаунж-зонами и просторными террасами с приватными бассейнами. – Проект предлагает удобства класса люкс на четырех уровнях подиума, включая пляжный клуб с бассейном и интегрированным баром, торговые центры с магазинами, бутиками, кафе и ресторанами, wellness-зоны, мультиспортивный зал и многое другое. Для детей есть различные игровые зоны на выбор — как внутри, так и на улице. – Резиденты имеют доступ к круглосуточному консьерж-сервису, парковкам для автомобилей и велосипедов. Инфраструктура района Uptown Dubai входит в район Jumeirah Lake Towers (JLT) и привлекателен для семей и бизнесменов, предлагая комфортные условия для жизни для отдыха. Инфраструктура сообщества включает образовательные учреждения, например Emirates International School Meadows и Dubai British School Jumeirah Park. Парк JLT, расположенный неподалеку, предлагает отличные возможности для отдыха на свежем воздухе. Uptown Plaza находится в нескольких минутах от комплекса. Планируется развитие современных общественных пространств с магазинами, кафе и ресторанами. Преимущества расположения Благодаря выгодному местоположению, с территории комплекса открывается удобный доступ ко многим ключевым объектам и районам Дубая, включая Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также к набережной The Walk, JBR, где можно насладиться пляжными прогулками, шоппингом и международной кухней. Dubai International Airport, Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-30 минутах на автомобиле.

Локация

На карте
The Dome Tower, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море3 км
Метро1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Площадка для сквоша
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
Подробнее

Видеообзоры

Каталог