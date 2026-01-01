Каталог
One River Point by Ellington

57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 98 м² до 518 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 929 020 $от 7 223 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
98 – 111
929 020 – 948 353
8 510 – 9 432
2 спальни
134 – 166
971 226 – 1 471 158
7 223 – 8 818
4 спальни
518
4 485 452
8 658

Описание

Элитный жилой комплекс с впечатляющей панорамой на Dubai Water Canal – это олицетворение стиля и роскоши. Современные архитектурные решения и изящный эклектичный дизайн впечатлят вас своим совершенством. Удобное расположение в одном из самых фешенебельных районов Дубая – Business Bay – позволит насладиться всеми преимуществами яркой городской жизни. В комплексе можно приобрести студии, апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 4 спальнями, и пентхаусы с 3-4 спальнями. Дуплексы и пентхаусы предлагаются с благоустроенными террасами и бассейном. Современная планировка, панорамное остекление, наличие просторных балконов и изысканный дизайн помещений создают стильное и комфортное пространство для жизни. Удобные и функциональные кухни оборудованы премиальной техникой Teka. Все резиденции оснащены системой «умный дом». На территории комплекса созданы отличные условия для досуга и отдыха. На крыше обустроена панорамная терраса с садом, большим бассейном, шезлонгами, зоной барбекю. На первом этаже расположен пляжный клуб с детским бассейном и игровая площадка. В здании расположена студия йоги, иммерсивная комната для релаксации, где можно погрузиться в мир виртуальной реальности, зона для коворкинга и специально оборудованная комната для детей с интерактивными игрушками. Жилой комплекс расположен рядом с набережной Dubai Water Canal и впечатляющими водопадами Dubai Waterfall. Потребуется 5 минут, чтобы попасть в большой парк Al Quoz Pond Park и знаменитый Safa Park. Семьи с детьми оценят близкое расположение к школам Old Safa British School и Dubai International School и детскому саду Maple Bear Nursery Business Bay. В шаговой доступности находятся супермаркеты Allday fresh и W Mart. За 10 минут можно доехать до медицинских клиник Nexx Home Healthcare Services и Midline Bay Medical. Транспортная доступность Близость к автомобильным дорогам Al A'amal St. и Al Mustaqbal St. позволяет жителям комплекса быстро добираться до достопримечательностей Дубая. В 10 минутах езды находятся башня Burj Khalifa, крупнейший торговый центр Dubai Mall, музей Museum of The Future, деловой центр Dubai International Financial Center, торгово-развлекательный центр со множеством ресторанов и магазинов City Walk и ипподром Meydan Racecourse. 15-20 минут займет дорога до знаменитой Palm Jumeirah, пляжа Kite Beach и гольф-клуба Emirates Golf Club. 20 минут потребуется, чтобы доехать до аэропорта Dubai International Airport. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 40 минут. Надежный застройщик Ellington Properties – ведущий девелопер премиальной недвижимости в Дубае, основанный в 2014 году. Является обладателем многих престижных наград, в числе которых премия Luxury Lifestyle Award-2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

Локация

На карте
57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Школа1 км
Магазин950 м
Медицинский центр4 км
Метро4 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Прачечная

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
Подробнее

Видеообзоры

