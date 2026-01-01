One River Point by Ellington

Описание

Элитный жилой комплекс с впечатляющей панорамой на Dubai Water Canal – это олицетворение стиля и роскоши. Современные архитектурные решения и изящный эклектичный дизайн впечатлят вас своим совершенством. Удобное расположение в одном из самых фешенебельных районов Дубая – Business Bay – позволит насладиться всеми преимуществами яркой городской жизни. В комплексе можно приобрести студии, апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 4 спальнями, и пентхаусы с 3-4 спальнями. Дуплексы и пентхаусы предлагаются с благоустроенными террасами и бассейном. Современная планировка, панорамное остекление, наличие просторных балконов и изысканный дизайн помещений создают стильное и комфортное пространство для жизни. Удобные и функциональные кухни оборудованы премиальной техникой Teka. Все резиденции оснащены системой «умный дом». На территории комплекса созданы отличные условия для досуга и отдыха. На крыше обустроена панорамная терраса с садом, большим бассейном, шезлонгами, зоной барбекю. На первом этаже расположен пляжный клуб с детским бассейном и игровая площадка. В здании расположена студия йоги, иммерсивная комната для релаксации, где можно погрузиться в мир виртуальной реальности, зона для коворкинга и специально оборудованная комната для детей с интерактивными игрушками. Жилой комплекс расположен рядом с набережной Dubai Water Canal и впечатляющими водопадами Dubai Waterfall. Потребуется 5 минут, чтобы попасть в большой парк Al Quoz Pond Park и знаменитый Safa Park. Семьи с детьми оценят близкое расположение к школам Old Safa British School и Dubai International School и детскому саду Maple Bear Nursery Business Bay. В шаговой доступности находятся супермаркеты Allday fresh и W Mart. За 10 минут можно доехать до медицинских клиник Nexx Home Healthcare Services и Midline Bay Medical. Транспортная доступность Близость к автомобильным дорогам Al A'amal St. и Al Mustaqbal St. позволяет жителям комплекса быстро добираться до достопримечательностей Дубая. В 10 минутах езды находятся башня Burj Khalifa, крупнейший торговый центр Dubai Mall, музей Museum of The Future, деловой центр Dubai International Financial Center, торгово-развлекательный центр со множеством ресторанов и магазинов City Walk и ипподром Meydan Racecourse. 15-20 минут займет дорога до знаменитой Palm Jumeirah, пляжа Kite Beach и гольф-клуба Emirates Golf Club. 20 минут потребуется, чтобы доехать до аэропорта Dubai International Airport. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 40 минут. Надежный застройщик Ellington Properties – ведущий девелопер премиальной недвижимости в Дубае, основанный в 2014 году. Является обладателем многих престижных наград, в числе которых премия Luxury Lifestyle Award-2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».