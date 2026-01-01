Каталог
Soto Grande by Ellington

12, Royal Street, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 75 м² до 164 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 489 538 $от 6 229 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75
489 538
6 447
2 спальни
103 – 118
679 054 – 801 314
6 229 – 6 576
3 спальни
164
1 112 274
6 580
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Две роскошные стеклянные башни на берегу Персидского залива в Рас-эль-Хайме. Современный дизайн и безвременная изысканность жилого комплекса Soto Grande заново открывают концепцию жизни у моря, делая ее ясной и выразительной. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в светлых тонах натуральными материалами. - Для удобства резидентов предусмотрены зарядные станции для электромобилей и парковка для велосипедов, а также отдельные парковочные места для маломобильных граждан. - Инфраструктура премиум-класса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и пилатеса, детская и спортивные площадки, падел-корт, настольный теннис, бадминтон, беседки и зоны отдыха возле бассейна, терраса для барбекю, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Minsk Road, которая соединяется с шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road. Дорога до Royal Yacht Club займет 3 минуты, до района RAK Central – 6 минут, до торгового центра Al Hamra Mall – 7 минут, до казино Wynn Resort – 10 минут. RAK International Airport находится в 34 минутах пути.

Локация

На карте
Район Аль-Хамра-Виллидж

Рас-эль-Хайма
Al Hamra Village — тихий район на побережье Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, экспатам, инвесторам и тем, что предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Школа2 км
Магазин700 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
Подробнее
