Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовEverly Place by Ellington

Everly Place by Ellington

13, Adden Street, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 64 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 559 564 $от 7 753 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
64
559 564
8 683
2 спальни
109
846 834
7 753
3 спальни
158
1 252 552
7 908
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в MBR City. Каскадные террасы, интегрированное озеленение и изысканный стеклянный фасад комплекса Everly Place формируют узнаваемый силуэт здания, который естественно дополняет городской пейзаж Дубая. Здесь архитектура, природное окружение и тщательно продуманный дизайн объединяются в гармоничное пространство для жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых тонах, высокими потолками, открытыми планировками, панорамными окнами, балконами. - За каждой резиденцией закреплено как минимум одно парковочное место. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, детскую площадку, настольный теннис, бильярд, боулинг, пространство для йоги и медитаций, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зоны, терраса для барбекю, переговорные и коворкинг, кинотеатр, общественные пространства для отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Ras Al Khor Road. За 10 минут можно добраться до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, за 16 минут – до района Business Bay и популярных достопримечательностей Dubai Mall и Burj Khalifa, за 20 минут – до гольф-клуба Dubai Hills Golf Club, за 30 минут – до района Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
13, Adden Street, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный застройщик элитной недвижимости с сервисом пятизвездочного отеля. Основан в 2014.
Подробнее
Каталог