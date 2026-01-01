Everly Place by Ellington

Описание

Элегантный жилой комплекс в MBR City. Каскадные террасы, интегрированное озеленение и изысканный стеклянный фасад комплекса Everly Place формируют узнаваемый силуэт здания, который естественно дополняет городской пейзаж Дубая. Здесь архитектура, природное окружение и тщательно продуманный дизайн объединяются в гармоничное пространство для жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых тонах, высокими потолками, открытыми планировками, панорамными окнами, балконами. - За каждой резиденцией закреплено как минимум одно парковочное место. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, детскую площадку, настольный теннис, бильярд, боулинг, пространство для йоги и медитаций, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зоны, терраса для барбекю, переговорные и коворкинг, кинотеатр, общественные пространства для отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Ras Al Khor Road. За 10 минут можно добраться до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, за 16 минут – до района Business Bay и популярных достопримечательностей Dubai Mall и Burj Khalifa, за 20 минут – до гольф-клуба Dubai Hills Golf Club, за 30 минут – до района Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.