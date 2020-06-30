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DAMAC Bay 2 by Cavalli

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 74 м² до 243 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена3 280 000 AED
от 3 280 000 AED
от 35 977 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%656 000 AED
При оформлении договора
4%131200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 968 000 AED
При передаче
20%656 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 280 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Магазин750 м
Медицинский центр1 км
Море350 м

Описание

Вторая фаза проекта от DAMAC и модного дома Cavalli в прибрежном комьюнити Dubai Harbour. Наслаждайтесь удобствами международного уровня, а также потрясающими видами на Dubai Marina, море и колесо обозрения Ain Dubai. Жилой комплекс включает 2 башни высотой 19 и 26 этажей, которые соединены между собой подиумами. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 3-5 спальнями и собственным бассейном. Для каждого лота предусмотрен как минимум один балкон или терраса.

Жителям доступен роскошный образ жизни: высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами, частный пляж, оздоровительный клуб с сауной, семейная зона с площадкой для барбекю, круглосуточный консьерж-сервис. Рестораны L’Amo Bistro del Mare, Unique Catamaran Marina Cruise и Barasti Beach, яхт-клуб Blue wake Dubai и Sea Stars Dxb, отели W Dubai – Mina Seyahi и The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina находятся в 5-10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 5 минутах от автотрассы Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 30 минут. Вблизи достопримечательностей За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Miracle Garden расположены в 20-25 минутах от комплекса. Качественная отделка Дизайн брендированных апартаментов вдохновлен фирменным стилем Roberto Cavalli, который привлекает внимание своей роскошной отделкой и сложными элементами. Установлена бытовая техника. Полностью укомплектованная кухня и гардеробная. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 81
3 280 000 - 3 576 000
43 594 - 44 950
2 спальни
115 - 243
5 219 000 - 8 764 000
35 977 - 45 105
3 спальни
165 - 186
7 040 000 - 8 060 000
42 628 - 46 501

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A

Новости о проекте

  1. Аналитика рынка недвижимости ОАЭ за 2023 год
    Аналитика рынка недвижимости ОАЭ за 2023 год30.06.2023
  2. Ведущие девелоперы Дубая
    Ведущие девелоперы Дубая12.05.2023
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