Дата: 30.06.2023

Аналитика рынка недвижимости ОАЭ за 2023 год

По итогам мая: средняя цена квадратного метра выросла до $5.000; средняя цена объектов за 5 месяцев этого выросла на 9.2%. Объем продаж за 5 месяцев 2023 года Составил $32,26 млрд, что укрепляет уверенность в прогнозе по взятию планки в $80 млрд по итогам всего 2023 года (рост на 33% в сравнении с 2022 годом).


Эти цифры были достигнуты, несмотря на сезонный спад в апреле, который также наблюдался и в прошлом году. А спад в апреле оправдывается тем, что весь апрель в мусульманских странах проходит праздник Рамадан. Сделки с недвижимостью в основном откладывают на период после Рамадана.


Предварительно по итогам первого полугодия этого года: в общей сложности в Дубае было совершено 61 000 продаж недвижимости в Дубае на рекордную сумму в 179,34 млрд AED ($49 млрд).


Самым популярным ЖК для покупки апартаментов за июнь оказался DAMAC Bay by Cavalli. За первые три недели июня в этом комплексе было совершенно сделок на сумму $416,5 млн, согласно данным земельного департамента.


На нашей платформе вы можете рассмотреть проект близнец – DAMAC Bay 2 by Cavalli

  1. DAMAC Bay 2 by Cavalli
    DAMAC Bay 2 by Cavalli
    United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2027
    ЗастройщикDamac Properties
    Площадьот 161 м² до 711 м²
    Первый взнос20%
    от 1 982 300 $от 9 854 $/м²
Каталог