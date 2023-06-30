Аналитика рынка недвижимости ОАЭ за 2023 год





По итогам мая: средняя цена квадратного метра выросла до $5.000; средняя цена объектов за 5 месяцев этого выросла на 9.2%. Объем продаж за 5 месяцев 2023 года Составил $32,26 млрд, что укрепляет уверенность в прогнозе по взятию планки в $80 млрд по итогам всего 2023 года (рост на 33% в сравнении с 2022 годом).





Эти цифры были достигнуты, несмотря на сезонный спад в апреле, который также наблюдался и в прошлом году. А спад в апреле оправдывается тем, что весь апрель в мусульманских странах проходит праздник Рамадан. Сделки с недвижимостью в основном откладывают на период после Рамадана.





Предварительно по итогам первого полугодия этого года: в общей сложности в Дубае было совершено 61 000 продаж недвижимости в Дубае на рекордную сумму в 179,34 млрд AED ($49 млрд).





Самым популярным ЖК для покупки апартаментов за июнь оказался DAMAC Bay by Cavalli. За первые три недели июня в этом комплексе было совершенно сделок на сумму $416,5 млн, согласно данным земельного департамента.





На нашей платформе вы можете рассмотреть проект близнец – DAMAC Bay 2 by Cavalli