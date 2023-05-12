Ведущие девелоперы Дубая

– Двумя лидерами по объемам строительства и объемам ввода являются Emaar и Damac, каждый занимает примерно 25% рынка.





Emaar Properties присутствует на рынке недвижимости ОАЭ с 1997 года, а DAMAC с 2002 – за прошедшие годы, эти компании сумели завоевать доверие клиентов и экспертов в этой сфере, создав множество флагманских проектов.





– Далее по рейтингу – Meraas, AZIZI developments они занимают по 6% рынка.





Обе компании были основаны в 2007 году. Meraas — является одним из крупнейших застройщиков города. Проекты Meraas охватывают различные секторы, в том числе рестораны, розничную торговлю, досуг и развлечения. А компания Azizi регулярно участвует в конкурсах и выставках, и завоевывает множество наград, например, «Застройщик года» или «Лучший элитный жилой проект».





––Следом идут: Al Habtoor, Binghatti, Shoba Realty, Danube, которые занимают по 3-4% рынка.





Несмотря на невысокое место в рейтинге, эти компании были основаны намного раньше компаний выше, истории Al Habtoor, Binghatti, Shoba Realty и Danube начались еще в 1970-1990 годах.





Это данные на основе распределения именно по объему ввода в эксплуатацию, а не объему текущего строительства, как в ЕРЗ РФ.