Дата: 12.05.2023

Ведущие девелоперы Дубая

– Двумя лидерами по объемам строительства и объемам ввода являются Emaar и Damac, каждый занимает примерно 25% рынка.


Emaar Properties присутствует на рынке недвижимости ОАЭ с 1997 года, а DAMAC с 2002 – за прошедшие годы, эти компании сумели завоевать доверие клиентов и экспертов в этой сфере, создав множество флагманских проектов.


– Далее по рейтингу – Meraas, AZIZI developments они занимают по 6% рынка.


Обе компании были основаны в 2007 году. Meraas — является одним из крупнейших застройщиков города. Проекты Meraas охватывают различные секторы, в том числе рестораны, розничную торговлю, досуг и развлечения. А компания Azizi регулярно участвует в конкурсах и выставках, и завоевывает множество наград, например, «Застройщик года» или «Лучший элитный жилой проект».


––Следом идут: Al Habtoor, Binghatti, Shoba Realty, Danube, которые занимают по 3-4% рынка.


Несмотря на невысокое место в рейтинге, эти компании были основаны намного раньше компаний выше, истории Al Habtoor, Binghatti, Shoba Realty и Danube начались еще в 1970-1990 годах. 


Это данные на основе распределения именно по объему ввода в эксплуатацию, а не объему текущего строительства, как в ЕРЗ РФ.

  1. DAMAC Bay 2 by Cavalli
    DAMAC Bay 2 by Cavalli
    United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2027
    ЗастройщикDamac Properties
    Площадьот 161 м² до 711 м²
    Первый взнос20%
    от 1 982 300 $от 9 854 $/м²
