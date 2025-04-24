Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовOcean Cove by Emaar

Ocean Cove by Emaar

2/3B, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 121 м² до 121 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 879 479 $от 7 237 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
121
879 479
7 237

Описание

Воплощение роскошной жизни в Rashid Yachts & Marina. Стильные апартаменты Ocean Cove с панорамными видами, изысканной архитектурой и безупречным сервисом создают неповторимую атмосферу для тех, кто ценит красоту и комфорт. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы подчеркнуть уникальность этого места. Ключевые особенности - Дизайн апартаментов выполнен в натуральных оттенках и сочетает в себе классическую элегантность и современные тенденции. Все лоты оснащены панорамными окнами и просторными балконами. - Резиденты комплекса могут воспользоваться фитнес-залом, необходимым оборудованием для занятий различными видами спорта, детской игровой площадкой, бассейном, парковыми прогулочными зонами. Инфраструктура района Жилой комплекс расположен на территории одного из исторических районов Дубая Rashid Yachts & Marina, ранее известный как Mina Rashid. В настоящее время эта часть города проходит масштабную модернизацию. После обновления здесь будут размещены множество резиденций, яхт-клубы, рестораны и отели. Однако, доступ к основным объектам социальной инфраструктуры открыт уже сейчас. В пределах 8-10 минут находятся школы Little Diamond Nursery Al Rafa, New Academy School, Dubai Gem Private Nursery, медицинские клиники Oxford Medical Centre Dubai UAE, Al Refaa Medical Examination Centre, Elite Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Khaleej Road, по которой можно добраться до знаковых мест Дубая. Дорога до Downtown Dubai и до знаменитого золотого рынка Al Sabkha Gold Souq займет 22 минуты, до Dubai Marina – 32 минуты. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
2/3B, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 2
Каталог