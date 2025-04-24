Ocean Cove by Emaar

Описание

Воплощение роскошной жизни в Rashid Yachts & Marina. Стильные апартаменты Ocean Cove с панорамными видами, изысканной архитектурой и безупречным сервисом создают неповторимую атмосферу для тех, кто ценит красоту и комфорт. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы подчеркнуть уникальность этого места. Ключевые особенности - Дизайн апартаментов выполнен в натуральных оттенках и сочетает в себе классическую элегантность и современные тенденции. Все лоты оснащены панорамными окнами и просторными балконами. - Резиденты комплекса могут воспользоваться фитнес-залом, необходимым оборудованием для занятий различными видами спорта, детской игровой площадкой, бассейном, парковыми прогулочными зонами. Инфраструктура района Жилой комплекс расположен на территории одного из исторических районов Дубая Rashid Yachts & Marina, ранее известный как Mina Rashid. В настоящее время эта часть города проходит масштабную модернизацию. После обновления здесь будут размещены множество резиденций, яхт-клубы, рестораны и отели. Однако, доступ к основным объектам социальной инфраструктуры открыт уже сейчас. В пределах 8-10 минут находятся школы Little Diamond Nursery Al Rafa, New Academy School, Dubai Gem Private Nursery, медицинские клиники Oxford Medical Centre Dubai UAE, Al Refaa Medical Examination Centre, Elite Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Khaleej Road, по которой можно добраться до знаковых мест Дубая. Дорога до Downtown Dubai и до знаменитого золотого рынка Al Sabkha Gold Souq займет 22 минуты, до Dubai Marina – 32 минуты. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.