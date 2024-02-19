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Ocean Cove by Emaar

2/3B, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 73 м² до 172 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 760 000 AEDот 22 454 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73 – 78
1 760 000 – 1 889 915
24 103
2 спальни
107 – 131
2 500 000 – 3 075 126
23 360
3 спальни
153 – 172
3 440 000 – 3 865 509
22 454

Описание

Воплощение роскошной жизни в Rashid Yachts & Marina. Стильные апартаменты Ocean Cove с панорамными видами, изысканной архитектурой и безупречным сервисом создают неповторимую атмосферу для тех, кто ценит красоту и комфорт. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы подчеркнуть уникальность этого места. Ключевые особенности - Дизайн апартаментов выполнен в натуральных оттенках и сочетает в себе классическую элегантность и современные тенденции. Все лоты оснащены панорамными окнами и просторными балконами. - Резиденты комплекса могут воспользоваться фитнес-залом, необходимым оборудованием для занятий различными видами спорта, детской игровой площадкой, бассейном, парковыми прогулочными зонами. Инфраструктура района Жилой комплекс расположен на территории одного из исторических районов Дубая Rashid Yachts & Marina, ранее известный как Mina Rashid. В настоящее время эта часть города проходит масштабную модернизацию. После обновления здесь будут размещены множество резиденций, яхт-клубы, рестораны и отели. Однако, доступ к основным объектам социальной инфраструктуры открыт уже сейчас. В пределах 8-10 минут находятся школы Little Diamond Nursery Al Rafa, New Academy School, Dubai Gem Private Nursery, медицинские клиники Oxford Medical Centre Dubai UAE, Al Refaa Medical Examination Centre, Elite Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Khaleej Road, по которой можно добраться до знаковых мест Дубая. Дорога до Downtown Dubai и до знаменитого золотого рынка Al Sabkha Gold Souq займет 22 минуты, до Dubai Marina – 32 минуты. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Инфраструктура

На карте
2/3B, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
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