Описание

Престижный семейный оазис в Town Square (Dubailand). Великолепные парки, пышная зелень и современная архитектура жилого комплекса Savannah создают идеальную атмосферу для спокойной и комфортной жизни. Savannah by Nshama – это городской уют в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах и встроенной техникой. Благодаря большим окнам и просторным балконам, дом наполнится естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая и спортивная площадки, прогулочные и беговые дорожки, зона барбекю, бассейн. Инфраструктура района Town Square – это новый активно развивающийся район Дубая, разместившийся в отдалении от суеты большого города. Резидентам будет доступна вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские центры, магазины, кафе и рестораны. Отдельно позаботились и о домашних животных. Для «братьев наших меньших» предусмотрены ветеринарная клиника, зоомагазин, парк для выгула собак, услуги грумера. Преимущества расположения Рядом с жилым комплексом пролегает дорога South Boulevard, по которой легко выехать на основную автомагистраль Emirates Road. Путь до Burj Al Arab займет 24 минуты, до выставочного комплекса Expo 2020 – 20 минут, до Dubai Mall – 29 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 28 минут, до Al Maktoum International Airport – 20 минут.