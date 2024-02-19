Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыSavannah by Nshama

Savannah by Nshama

459, Mira Oasis 1, Mira Oasis, Al Yalayis 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Nshama
Площадь
от 60 м² до 167 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 809 000 AEDот 12 502 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
  2. До завершения строительства
    50%
  3. При передаче
    40%
  4. Налог при оформлении договора
    4%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
60 – 68
809 000 – 950 000
13 396 – 13 818
2 спальни
91 – 104
1 150 000 – 1 400 000
12 606 – 13 455
3 спальни
128 – 167
1 800 000 – 2 100 000
12 502 – 14 030

Описание

Престижный семейный оазис в Town Square (Dubailand). Великолепные парки, пышная зелень и современная архитектура жилого комплекса Savannah создают идеальную атмосферу для спокойной и комфортной жизни. Savannah by Nshama – это городской уют в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах и встроенной техникой. Благодаря большим окнам и просторным балконам, дом наполнится естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая и спортивная площадки, прогулочные и беговые дорожки, зона барбекю, бассейн. Инфраструктура района Town Square – это новый активно развивающийся район Дубая, разместившийся в отдалении от суеты большого города. Резидентам будет доступна вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские центры, магазины, кафе и рестораны. Отдельно позаботились и о домашних животных. Для «братьев наших меньших» предусмотрены ветеринарная клиника, зоомагазин, парк для выгула собак, услуги грумера. Преимущества расположения Рядом с жилым комплексом пролегает дорога South Boulevard, по которой легко выехать на основную автомагистраль Emirates Road. Путь до Burj Al Arab займет 24 минуты, до выставочного комплекса Expo 2020 – 20 минут, до Dubai Mall – 29 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 28 минут, до Al Maktoum International Airport – 20 минут.

Инфраструктура

На карте
459, Mira Oasis 1, Mira Oasis, Al Yalayis 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт41 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Площадка для сквоша
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Парикмахерская для мужчин
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Аптека
  • Ресторан / Кафе

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
    Популярные застройщики ОАЭ19.02.2024
  3. ТОП-10 застройщиков ОАЭ
    ТОП-10 застройщиков ОАЭ 12.02.2024
  4. 5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости
    5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости 06.02.2024
Item 1 of 6
КаталогКарта