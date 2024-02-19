Savannah by Nshama
График платежей *
- При бронировании10%
- До завершения строительства50%
- При передаче40%
- Налог при оформлении договора4%
О проекте
Продажа
Описание
Престижный семейный оазис в Town Square (Dubailand). Великолепные парки, пышная зелень и современная архитектура жилого комплекса Savannah создают идеальную атмосферу для спокойной и комфортной жизни. Savannah by Nshama – это городской уют в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах и встроенной техникой. Благодаря большим окнам и просторным балконам, дом наполнится естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая и спортивная площадки, прогулочные и беговые дорожки, зона барбекю, бассейн. Инфраструктура района Town Square – это новый активно развивающийся район Дубая, разместившийся в отдалении от суеты большого города. Резидентам будет доступна вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские центры, магазины, кафе и рестораны. Отдельно позаботились и о домашних животных. Для «братьев наших меньших» предусмотрены ветеринарная клиника, зоомагазин, парк для выгула собак, услуги грумера. Преимущества расположения Рядом с жилым комплексом пролегает дорога South Boulevard, по которой легко выехать на основную автомагистраль Emirates Road. Путь до Burj Al Arab займет 24 минуты, до выставочного комплекса Expo 2020 – 20 минут, до Dubai Mall – 29 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 28 минут, до Al Maktoum International Airport – 20 минут.
Инфраструктура
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Детская площадка
- Игровая зона
- Бассейн
- Спортивная площадка
- Баскетбольный корт
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Площадка для сквоша
- Теннисный корт
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Парикмахерская для мужчин
- Салон красоты
- Магазины
- Аптека
- Ресторан / Кафе