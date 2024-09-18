Описание

Многогранная симфония мегаполиса и природы. Ellison by Nshama — это пространство, где стильная архитектура и комфорт городской жизни гармонично сочетаются с зелёными ландшафтами. Здесь можно наслаждаться панорамными видами на парк прямо из окон своей резиденции, оставаясь в самом центре событий. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в кремовых, бежевых и песочных тонах с кардамоновыми и изумрудными акцентами. Высокие потолки и панорамные окна от пола до потолка наполняют помещения естественным светом и создают ощущение простора. — Комплекс предлагает широкий спектр удобств: бассейны, фитнес-центры, лаунж-зоны, детские игровые пространства, площадки для барбекю и парковые маршруты для прогулок. — Функциональные кухни оснащены современными системами хранения, эргономичными рабочими поверхностями и стильной отделкой. В главных спальнях предусмотрены просторные гардеробные. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в районе Town Square — динамичном комьюнити с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся магазины, рестораны, спортивные клубы и зоны отдыха. До престижного района Downtown Dubai можно доехать за 30 минут, до известного торгового центра Dubai Mall — за 29 минут, до гольф клуба Trump International Golf Club — за 25 минут. До Dubai International Airport получится добраться за 30 минут.