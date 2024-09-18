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ГлавнаяЖилые комплексыEllison by Nshama

Ellison by Nshama

Al Qudra Building 1B, Al Qudra, Town Square, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Nshama
Площадь
от 54 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 960 000 AEDот 14 549 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20 000AED
До завершения строительства
45%
При передаче
55%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20 000AED
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
54
960 000
17 499
2 спальни
86
1 320 888
15 191
3 спальни
130
1 900 000
14 549
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Многогранная симфония мегаполиса и природы. Ellison by Nshama — это пространство, где стильная архитектура и комфорт городской жизни гармонично сочетаются с зелёными ландшафтами. Здесь можно наслаждаться панорамными видами на парк прямо из окон своей резиденции, оставаясь в самом центре событий. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в кремовых, бежевых и песочных тонах с кардамоновыми и изумрудными акцентами. Высокие потолки и панорамные окна от пола до потолка наполняют помещения естественным светом и создают ощущение простора. — Комплекс предлагает широкий спектр удобств: бассейны, фитнес-центры, лаунж-зоны, детские игровые пространства, площадки для барбекю и парковые маршруты для прогулок. — Функциональные кухни оснащены современными системами хранения, эргономичными рабочими поверхностями и стильной отделкой. В главных спальнях предусмотрены просторные гардеробные. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в районе Town Square — динамичном комьюнити с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся магазины, рестораны, спортивные клубы и зоны отдыха. До престижного района Downtown Dubai можно доехать за 30 минут, до известного торгового центра Dubai Mall — за 29 минут, до гольф клуба Trump International Golf Club — за 25 минут. До Dubai International Airport получится добраться за 30 минут.

Локация

На карте
Al Qudra Building 1B, Al Qudra, Town Square, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Магазин50 м
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Спортивная площадка

Новости о проекте

  1. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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