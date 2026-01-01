Каталог
Arisha Terraces

69B, Hessa Street, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
Застройщик
QUBE Development
Площадь
от 50 м² до 135 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 247 243 $от 4 305 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
43%
При передаче ключей
2%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
23 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
50
247 243
4 856
1 спальня
81 – 116
369 503 – 499 932
4 305 – 4 556
2 спальни
104 – 135
469 435 – 583 526
4 311 – 4 504
Брошюра проекта

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Studio City. Вдохновленный традиционными арабскими беседками, апарт-комплекс Arisha Terraces сочетает в себе изысканную красоту и функциональность, где каждый элемент отражает стремление к утонченности и элегантности. Это идеальное место для любого образа жизни – от активного отдыха и укрепления связей до простого наслаждения спокойствием. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системой «Умный дом». - Для удобства жителей предусмотрена многоуровневая подземная парковка как для автомобилей, так и для велосипедов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, библиотека, кинотеатр, коворкинг, зона барбекю. - Здание оборудовано солнечными панелями, гидропонными садами на крыше и системой фильтрации воды. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных транспортных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой локации города. Дорога до Dubai Butterfly Garden составит 11 минут, до Circle Mall – 15 минут, до IMG Worlds Of Adventure – 16 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся в 28 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
69B, Hessa Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Студио Сити

Дубай
Dubai Studio City — активно развивающийся район, направленный на оказание услуг в сфере кино и музыкальной индустрии. Имеет развивающуюся инфраструктуру и транспортную сеть. Сообщество подойдет профессионалам, бизнесменам, инвесторам и молодым специалистам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
