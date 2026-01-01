Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Studio City. Вдохновленный традиционными арабскими беседками, апарт-комплекс Arisha Terraces сочетает в себе изысканную красоту и функциональность, где каждый элемент отражает стремление к утонченности и элегантности. Это идеальное место для любого образа жизни – от активного отдыха и укрепления связей до простого наслаждения спокойствием. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системой «Умный дом». - Для удобства жителей предусмотрена многоуровневая подземная парковка как для автомобилей, так и для велосипедов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, библиотека, кинотеатр, коворкинг, зона барбекю. - Здание оборудовано солнечными панелями, гидропонными садами на крыше и системой фильтрации воды. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных транспортных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой локации города. Дорога до Dubai Butterfly Garden составит 11 минут, до Circle Mall – 15 минут, до IMG Worlds Of Adventure – 16 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся в 28 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 20 минут.