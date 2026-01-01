Whitestone Residences by Axiom Prime

Описание

Элегантный жилой комплекс в центральном районе Jumeirah Garden City. Апарт-комплекс Whitestone Residences создан для тех, кто ценит комфорт и баланс в динамичном ритме города. Здесь работа и отдых переплетаются в едином пространстве, предлагая резидентам гармоничный образ жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой с использованием мрамора и медных акцентов. Благодаря просторным планировкам, высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - В распоряжении жителей двухуровневая парковка. - Инфраструктура включает: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. За 3 минуты можно дойти до автобусной остановки, за 7 минут — до станции метро Financial Center, за 10 минут — выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до Museum of the Future займет 5 минут, до района Downtown Dubai — 7 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.