Описание

Современная жилая башня в динамично развивающемся районе Dubai South. Marquis Horizon — это проект, который сочетает волнообразную архитектуру с продуманными планировками и инфраструктурой для комфортной жизни. Комплекс предлагает апартаменты с одной и двумя спальнями, готовые к проживанию. Ключевые особенности — Коллекция лотов представлена с полной меблировкой в стиле модерн и системой «Умный дом». Просторные балконы и естественное освещение создают уютную атмосферу. — На территории: Infinity-бассейн, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, беговая дорожка, зона для барбекю, многофункциональный зал, лаунж и терраса на крыше для отдыха и йоги. — Резидентам доступен консьерж-сервис с дополнительными услугами и отдельная парковка для гостей. Преимущества расположения Клубный дом находится в престижном комьюнити Dubai South с развитой транспортной доступностью. Путь до Expo 2020 и станции Etihad Railway займет 10–15 минут, до Trump International Golf Club — 20 минут. Дорога до Palm Jebel Ali продлится 30 минут, до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Coca-Cola Arena, Museum of the Future, Dubai Marina и Palm Jumeirah можно добраться за 35–40 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport расположен в 18 минутах.