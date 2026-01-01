Каталог
Marquis Horizon

228, Al Meezam Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Marquis Developer
Площадь
от 62 м² до 93 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 285 909 $от 3 933 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
62
285 909
4 580
2 спальни
93
367 597
3 933
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная жилая башня в динамично развивающемся районе Dubai South. Marquis Horizon — это проект, который сочетает волнообразную архитектуру с продуманными планировками и инфраструктурой для комфортной жизни. Комплекс предлагает апартаменты с одной и двумя спальнями, готовые к проживанию. Ключевые особенности — Коллекция лотов представлена с полной меблировкой в стиле модерн и системой «Умный дом». Просторные балконы и естественное освещение создают уютную атмосферу. — На территории: Infinity-бассейн, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, беговая дорожка, зона для барбекю, многофункциональный зал, лаунж и терраса на крыше для отдыха и йоги. — Резидентам доступен консьерж-сервис с дополнительными услугами и отдельная парковка для гостей. Преимущества расположения Клубный дом находится в престижном комьюнити Dubai South с развитой транспортной доступностью. Путь до Expo 2020 и станции Etihad Railway займет 10–15 минут, до Trump International Golf Club — 20 минут. Дорога до Palm Jebel Ali продлится 30 минут, до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Coca-Cola Arena, Museum of the Future, Dubai Marina и Palm Jumeirah можно добраться за 35–40 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport расположен в 18 минутах.

Локация

На карте
228, Al Meezam Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа2 км
Магазин950 м
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
