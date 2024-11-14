Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов

Шарджа стратегически расположена между северными эмиратами и Дубаем. Здесь находится множество достопримечательностей и развлекательных объектов: океанариум, красивые зеленые парки, торговые центры, местные рынки, живописные набережные, мечети и др. С годами эмират становится популярнее, и все больше инвесторов предпочитают вкладывать деньги в местную недвижимость.





Рынок недвижимости в Шардже

Если брать во внимание первый квартал 2024 года, то рынок недвижимости Шарджи показал большой рост. Общее количество сделок здесь достигло более 23 000 (по данным Департамента регистрации недвижимости). Эмират оказался привлекательным не только для внутренних, но и для международных инвесторов: пока цены на объекты здесь ниже, чем в том же Дубае. А значит, существует потенциал для роста.









Плюсы недвижимости в Шардже

Близость к Дубаю: расстояние между Шарджей и, к примеру, Бурдж Халифой 一 15−20 минут на автомобиле.

Постоянное улучшение инфраструктуры и сервиса.

Много свободных участков под строительство новых жилых комплексов.

Стоимость недвижимости ниже, чем в Дубае.

Меньше туристов, чем в других эмиратах.

Красивые набережные и чистейшие пляжи.





Пассажирская станция в Шардже

Железнодорожную станцию в Шардже открывают не просто так: это большой проект по созданию Национальной сети железных дорог эмиратов (Etihad Rail). Всего она объединит 11 населенных пунктов. Суперсовременные поезда будут комфортными для жителей и гостей (а как иначе, это же ОАЭ!) В доступе у пассажиров 一 закуски и напитки, зарядные станции для телефонов, кондиционер, информационно-развлекательные системы и др.





Чем выгодно открытие

Строительство железнодорожной станции в Шардже 一 высокодоходный проект для потенциальных инвесторов. Давайте разберем подробнее, что ожидается в связи с появлением пассажирской станции в эмирате. Во-первых, она не только улучшит сообщение между городами, но и упростит доступ к ключевым деловым и развлекательным центрам эмиратов. Во-вторых, строительство способствует развитию социоэкономической инфраструктуры, что, в свою очередь, привлекает дополнительные инвестиции и помогает в создании новых рабочих мест. Наконец, такой проект откроет возможности для развития туристической индустрии в Шардже. Это точно не ускользнет от инвесторов, заинтересованных во вложении средств в недвижимость эмирата.









Топ-3 главных фактора для инвесторов

Наличие комфортного общественного транспорта увеличит привлекательность недвижимости в Шардже. Особенно спрос возрастет в тех локациях, где поблизости будут проходить железнодорожные пути. Появятся новые возможности не только для инвесторов, но и для застройщиков. Благодаря открывшемуся доступу к другим эмиратам новые и близлежащие к станции районы начнут развиваться и обустраиваться с двойной силой. Железнодорожная инфраструктура 一 долгосрочная инвестиция. Благодаря ей доходность и устойчивый рост цен на недвижимость может наблюдаться в течение нескольких лет.





ТОП-2 выгодных проекта в Шардже для инвесторов

Citrine Residences 一 жилой комплекс, расположенный между набережной и пляжем. Идеально подойдет тем, кто всегда мечтал о комфортном прибрежном образе жизни. Лоты оснащены собственными балконами или террасой. Развитая внутренняя инфраструктура: тренажерный зал, бассейны и др. В пешей доступности находится парк с разнообразными развлечениями и зонами для отдыха.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 581 888 AED





Aysha Residences 一 современный проект, расположенный на острове Maryam Island. Комплекс предоставляет жителям и их гостям широкий спектр услуг и развитую внутреннюю инфраструктуру. На территории находятся бассейн, фитнес-центр, площадка для детей и др. Жизнь здесь идеально подойдет для семей с маленьким ребенком, ведь детские сады и школы расположены в десяти минутах от комплекса.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 848 888 AED