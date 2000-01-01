Citrine Residences

График платежей *

При бронировании 10% До завершения строительства 20% При передаче 70% Налог 4%

При бронировании 10% До завершения строительства 20% При передаче 70% Налог 4% Item 1 of 4

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.