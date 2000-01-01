Citrine Residences
Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
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ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 69 м² до 201 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена
от 966 888 AEDот 13 701 AED/м²
График платежей *
При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче
70%
Налог
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
- При бронировании10%
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О проекте
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Продажа
План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69
966 888
14 013
2 спальни
102
1 458 888
14 303
3 спальни
154 – 201
2 581 888 – 2 753 888
13 701 – 16 766
Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Инфраструктура
Транспортная доступность
Море350 м
Средняя школа300 м
Магазин4 км
Аэропорт10 км
Преимущества проекта
Для детей
- Детская площадка
Бассейн и SPA
- Бассейн
Спорт
- Спортивная площадка
- Тренажерный зал
Территория
- Прогулочная зона
Дополнительно
- Набережная
- Лобби для гостей