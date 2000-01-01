Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыCitrine Residences

Citrine Residences

Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 69 м² до 201 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 966 888 AEDот 13 701 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче
70%
Налог
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69
966 888
14 013
2 спальни
102
1 458 888
14 303
3 спальни
154 – 201
2 581 888 – 2 753 888
13 701 – 16 766
Брошюра проекта

Инфраструктура

На карте
Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море350 м
Средняя школа300 м
Магазин4 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
КаталогКарта