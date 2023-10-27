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Aysha Residences

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 66 м² до 250 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 127 888 AED
от 1 127 888 AED
от 8 208 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%112 789 AED
При оформлении договора
2%22558 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%225 578 AED
При передаче
70%789 522 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 127 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 2
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа100 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км

Описание

Современный проект на острове Maryam Island, в окружении пышных зеленых насаждений. Откройте для себя потрясающие виды на живописную лагуну Al Khan и набережную Maryam. Флагманская резиденция гармонично вписывается в общий архитектурный концепт района, демонстрируя смелый и современный стиль. В комплексе представлено 137 студий и апартаментов с 3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств и качественный образ жизни. На территории находятся детский и взрослый бассейны, фитнес-центр, игровая площадка. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Blossom Al Maryam Island и Victoria International School, дошкольное учреждение ELC VISS – Early Learning Center Victoria International School, медицинский центр Mazaya Medical Center, рестораны Safartas Restaurant & Deli и Taj Al Sham, пляж Al Khan Open Beach. Качественная отделка Полы в гостиной, столовой, кухне и спальне из керамогранита. Древесина и ламинат с отделкой под дерево для дверей, шкафов и гардероба в главной спальне. Современные кухни со встроенными шкафами с ламинированной отделкой и каменной столешницей с фарфоровой накладкой. Знаковая архитектура Шарджи Благодаря утонченной цветовой гамме бежевого и коричневого оттенков архитектурный проект излучает простоту. Внутренние пространства сочетают натуральную отделку с передовыми элементами дизайна. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
66 - 129
1 127 888 - 1 389 888
10 740 - 16 980
2 спальни
100 - 250
1 357 888 - 2 065 888
8 208 - 15 349
3 спальни
155 - 203
1 937 888 - 2 165 888
10 268 - 13 183

Инфраструктура

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2

Новости о проекте

  1. В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.
    В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.27.10.2023
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