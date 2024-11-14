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The Bristol Residences by Eagle Hills

Ramhan Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 58 м² до 169 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 843 997 $от 13 460 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
58
843 997
14 400
2 спальни
89
1 197 931
13 460
3 спальни
118
1 633 542
13 783
4 спальни
169
3 811 598
22 518

Описание

The Bristol Residences — брендированный жилой комплекс от Eagle Hills, расположенный у марины на острове Ramhan Island в Абу-Даби. Проект включает 125 резиденций с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями и сочетает приватное проживание у воды с гостиничным сервисом The Bristol. Ключевые особенности – Архитектура комплекса отличается плавными линиями фасадов, большими окнами и просторными открытыми террасами. Апартаменты представлены планировками с балконами и террасами, из которых открываются виды на марину, водные пространства или благоустроенную территорию. – Интерьерная концепция построена на теплых природных оттенках, натуральных материалах и выразительных фактурах. – Для жителей предусмотрены бассейн с открытой террасой, зоны отдыха у воды и оздоровительное пространство с оборудованием для силовых тренировок и занятий фитнесом. – Благоустройство включает ландшафтное озеленение, каскадные водные композиции и общественные пространства для отдыха и общения. Комплекс имеет прямой выход к марине. – Резидентам будут доступны консьерж-сервис, уборка и обслуживание питанием в апартаментах. Инфраструктура острова предусматривает яхт-клуб, пляжи, прогулочную набережную, рестораны, кафе и торговые пространства. Преимущества расположения Рядом находится марина с прогулочной набережной протяженностью около 1,7 км. Поездка до международного аэропорта Zayed International занимает ориентировочно 15 минут, до мечети шейха Зайда – около 18 минут, а до материковой части Абу-Даби – примерно 20 минут.

Локация

На карте
Ramhan Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Школа25 км
Магазин100 м
Медицинский центр27 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Eagle Hills

Eagle Hills

Девелопер с 30-летним опытом в недвижимости, самыми известными проектами которого являются Burj Khalifa, Dubai Mall и Downtown Dubai.
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