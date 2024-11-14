The Bristol Residences by Eagle Hills

Описание

The Bristol Residences — брендированный жилой комплекс от Eagle Hills, расположенный у марины на острове Ramhan Island в Абу-Даби. Проект включает 125 резиденций с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями и сочетает приватное проживание у воды с гостиничным сервисом The Bristol. Ключевые особенности – Архитектура комплекса отличается плавными линиями фасадов, большими окнами и просторными открытыми террасами. Апартаменты представлены планировками с балконами и террасами, из которых открываются виды на марину, водные пространства или благоустроенную территорию. – Интерьерная концепция построена на теплых природных оттенках, натуральных материалах и выразительных фактурах. – Для жителей предусмотрены бассейн с открытой террасой, зоны отдыха у воды и оздоровительное пространство с оборудованием для силовых тренировок и занятий фитнесом. – Благоустройство включает ландшафтное озеленение, каскадные водные композиции и общественные пространства для отдыха и общения. Комплекс имеет прямой выход к марине. – Резидентам будут доступны консьерж-сервис, уборка и обслуживание питанием в апартаментах. Инфраструктура острова предусматривает яхт-клуб, пляжи, прогулочную набережную, рестораны, кафе и торговые пространства. Преимущества расположения Рядом находится марина с прогулочной набережной протяженностью около 1,7 км. Поездка до международного аэропорта Zayed International занимает ориентировочно 15 минут, до мечети шейха Зайда – около 18 минут, а до материковой части Абу-Даби – примерно 20 минут.