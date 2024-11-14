Каталог
Maryam Island by Eagle Hills

Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 36 м² до 126 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 168 822 $от 3 583 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
33%
До завершения строительства
7%
При передаче ключей
16$
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Переуступка в рассрочку — по супер-цене

    Переуступка в рассрочку — по супер-цене

    ЖК в 100 метрах от Персидского залива! Студии, 1br и 3br, гибкие планы оплаты, handover Q3 2026, стоимость от $169 000
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
168 822
4 625
1 спальня
66 – 72
255 956 – 258 679
3 583 – 3 843
3 спальни
126
517 359
4 103
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Престижный жилой комплекс на первой береговой линии в эмирате Шарджа. Жилой квартал Maryam Island состоит из трех резиденций: Rehan, Oud и Anbar. Современная архитектура гармонично сочетается с функциональным дизайном, что создает оптимальный баланс между комфортом и эстетикой. Жители смогут наслаждаться сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 800-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с отделкой из качественных материалов: керамогранит, кварц, керамика, дерево и деревянные панели. - В комплексе предусмотрена высококлассная инфраструктура: частные бассейны, оборудованные тренажерные залы и пространства для занятия йогой и медитаций. - Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений. - В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления. - Жителям обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения. Преимущества расположения Проект выгодно расположен в непосредственной близости от Дубая и ключевых объектов эмирата Шарджа. Основные магистрали связывают Шарджу с другими эмиратами и районами. Например, дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-25 минутах на автомобиле.

Локация

На карте
Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Школа500 м
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Прачечная

Застройщик

Eagle Hills

Eagle Hills

Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать: - Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей. - Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек. - Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.
Видеообзоры

Новости

  1. Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов
    Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов14.11.2024
