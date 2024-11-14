Maryam Island by Eagle Hills

Описание

Престижный жилой комплекс на первой береговой линии в эмирате Шарджа. Жилой квартал Maryam Island состоит из трех резиденций: Rehan, Oud и Anbar. Современная архитектура гармонично сочетается с функциональным дизайном, что создает оптимальный баланс между комфортом и эстетикой. Жители смогут наслаждаться сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 800-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с отделкой из качественных материалов: керамогранит, кварц, керамика, дерево и деревянные панели. - В комплексе предусмотрена высококлассная инфраструктура: частные бассейны, оборудованные тренажерные залы и пространства для занятия йогой и медитаций. - Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений. - В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления. - Жителям обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения. Преимущества расположения Проект выгодно расположен в непосредственной близости от Дубая и ключевых объектов эмирата Шарджа. Основные магистрали связывают Шарджу с другими эмиратами и районами. Например, дорога до Dubai International Airport займет 10-15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20-25 минутах на автомобиле.