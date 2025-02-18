Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!

В продаже стильная и просторная студия с отделкой, встроенной кухней и полной меблировкой. Площадь 39,88 кв.м. Расположена в выгодном для инвестиций ЖК Waves Tower в районе Business Bay. Резидентам доступны два бассейна, фитнес-зал, детская площадка и др.





6,4% возврат инвестиций (ROI, чистая прибыль с аренды в год). Подробные расчеты представлены в презентации.





С 18.02.2025 цена снижена на 5% и составляет 249 659$ вместо 264 089$. Успейте купить по привлекательной цене!





Забронировать и узнать больше деталей можно у наших менеджеров в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻