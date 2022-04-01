Waves Tower

Описание

23-этажный жилой комплекс в динамичном районе Business Bay. Идеальное место для тех, кто ценит современный стиль жизни и близость к центру Дубая. Ключевые особенности • Просторные квартиры с современной отделкой в светлых бежевых тонах. • Панорамные окна с видом на Дубайский канал, башню Пагани и Бурдж-Халифа. • Полностью оборудованный фитнес-зал, открытый бассейн с зоной отдыха и детский бассейн. • Детская игровая площадка. • Просторный холл с рецепцией и зоной отдыха. • Уникальная архитектура с волнообразными элементами фасада, отражающая водную тематику района. • Круглосуточная охрана. • Магазины на территории комплекса. • Центральное кондиционирование. Особенности расположения Комплекс расположен в престижном районе Business Bay, что обеспечивает удобное транспортное сообщение. В пешей доступности находится остановка общественного транспорта RTA и АЗС. Dubai Mall (4,1 км) и Бурдж-Халифа (5,6 км) находятся на небольшом расстоянии. Международный аэропорт Дубая – в 17 км.