Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовWaves Tower

Waves Tower

Clayton Residency, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 12
1 / 12
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Kasco Developments
Площадь
от 39 м² до 39 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 249 694 $от 6 261 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
100%
  1. При оформлении договора
    100%
Item 1 of 1
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!

    Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!

    Стильная и просторная студия 39,88 кв.м. Выгодный проект для инвестиций в районе Business Bay. ROI 6,4% с аренды в год. С 18.02.2025 цена снижена на 5%!
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2022
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
249 694
6 261

Описание

23-этажный жилой комплекс в динамичном районе Business Bay. Идеальное место для тех, кто ценит современный стиль жизни и близость к центру Дубая. Ключевые особенности • Просторные квартиры с современной отделкой в светлых бежевых тонах. • Панорамные окна с видом на Дубайский канал, башню Пагани и Бурдж-Халифа. • Полностью оборудованный фитнес-зал, открытый бассейн с зоной отдыха и детский бассейн. • Детская игровая площадка. • Просторный холл с рецепцией и зоной отдыха. • Уникальная архитектура с волнообразными элементами фасада, отражающая водную тематику района. • Круглосуточная охрана. • Магазины на территории комплекса. • Центральное кондиционирование. Особенности расположения Комплекс расположен в престижном районе Business Bay, что обеспечивает удобное транспортное сообщение. В пешей доступности находится остановка общественного транспорта RTA и АЗС. Dubai Mall (4,1 км) и Бурдж-Халифа (5,6 км) находятся на небольшом расстоянии. Международный аэропорт Дубая – в 17 км.

Локация

На карте
Clayton Residency, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

Застройщик

Kasco Developments

Kasco Developments

Надежный семейный бизнес с 1986 года создает процветающие сообщества, проявляя заботу о качестве, деталях и благополучии. Подразделение крупной группы компаний KASCO, с акцентом на благополучие и внимание к деталям.
Подробнее
Каталог