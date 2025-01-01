Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикKasco Developments
Площадьот 41 м² до 504 м²
Первый взнос20%
Студияот 41 м²от 1 135 777 AED
1 спальняот 76 м²от 1 603 777 AED
2 спальниот 81 м²от 2 092 777 AED
3 спальниот 154 м²от 4 138 777 AED
Надежный семейный бизнес с 1986 года создает процветающие сообщества, проявляя заботу о качестве, деталях и благополучии. Подразделение крупной группы компаний KASCO, с акцентом на стабильность и внимание к деталям.
Преимущества KASCO Developments:
- архитектурный дизайн;
- стратегические расположения;
- вовлеченность в проект;
- поддержка после сдачи объекта.
KASCO Developments — комплексы, ориентированные на пользователя, позволяющие жить лучшей жизнью.