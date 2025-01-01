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Kasco Developments

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Kasco Developments

Kasco Developments

Надежный семейный бизнес с 1986 года создает процветающие сообщества, проявляя заботу о качестве, деталях и благополучии. Подразделение крупной группы компаний KASCO, с акцентом на стабильность и внимание к деталям.


Преимущества KASCO Developments:

- архитектурный дизайн;

- стратегические расположения;

- вовлеченность в проект;

- поддержка после сдачи объекта.


KASCO Developments — комплексы, ориентированные на пользователя, позволяющие жить лучшей жизнью.


2 предложения
ONDA by KASCO
ONDA by KASCO
Capital Golden Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикKasco Developments
Площадьот 41 м² до 504 м²
Первый взнос20%
Студияот 41 м²от 1 135 777 AED
1 спальняот 76 м²от 1 603 777 AED
2 спальниот 81 м²от 2 092 777 AED
3 спальниот 154 м²от 4 138 777 AED
от 1 135 777 AEDот 10 563 AED/м²
Waves Tower
Waves Tower
Clayton Residency, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2022
ЗастройщикKasco Developments
Площадьот 39 м² до 39 м²
Первый взнос100%
Студияот 39 м²от 917 000 AED
от 917 000 AEDот 22 994 AED/м²
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