Надежный семейный бизнес с 1986 года создает процветающие сообщества, проявляя заботу о качестве, деталях и благополучии. Подразделение крупной группы компаний KASCO, с акцентом на стабильность и внимание к деталям.





Преимущества KASCO Developments:

- архитектурный дизайн;

- стратегические расположения;

- вовлеченность в проект;

- поддержка после сдачи объекта.





KASCO Developments — комплексы, ориентированные на пользователя, позволяющие жить лучшей жизнью.



