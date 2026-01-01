Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовONDA by KASCO

ONDA by KASCO

Capital Golden Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Kasco Developments
Площадь
от 38 м² до 137 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 395 038 $от 4 889 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 42
395 038 – 437 788
10 221 – 10 340
1 спальня
75 – 84
500 960 – 642 281
6 630 – 7 608
2 спальни
137
670 055 – 806 474
4 889 – 5 885
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая резиденция в прибрежном районе Business Bay в шаговой доступности от популярных достопримечательностей. Жилой комплекс ONDA — это символический мост между инновационным дизайном и завораживающим морским пейзажем, где ритмичный плеск волн гармонично дополняет современный образ жизни. Стильные интерьеры, продуманные планировки и уютная атмосфера создают идеальное место для начала новой главы вашей истории. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенной техникой. Во всех лотах большие окна от пола до потолка и приватные просторные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговые дорожки, отдельные бассейны для детей и взрослых, коворкинг, кинотеатр, сауна, spa-зона. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к крупному шоссе Al Khail Road, за 5 минут можно добраться до Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Opera, за 7 минут – до Dubai Design District, за 10 минут до Coca Cola Arena и Ras Al Khor Sanctuary. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 16 минут.

Локация

На карте
Capital Golden Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт140 м
Школа1 км
Магазин160 м
Медицинский центр800 м
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Kasco Developments

Kasco Developments

Надежный семейный бизнес с 1986 года создает процветающие сообщества, проявляя заботу о качестве, деталях и благополучии. Подразделение крупной группы компаний KASCO, с акцентом на благополучие и внимание к деталям.
Подробнее
Каталог