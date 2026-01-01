ONDA by KASCO

Описание

Элегантная жилая резиденция в прибрежном районе Business Bay в шаговой доступности от популярных достопримечательностей. Жилой комплекс ONDA — это символический мост между инновационным дизайном и завораживающим морским пейзажем, где ритмичный плеск волн гармонично дополняет современный образ жизни. Стильные интерьеры, продуманные планировки и уютная атмосфера создают идеальное место для начала новой главы вашей истории. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенной техникой. Во всех лотах большие окна от пола до потолка и приватные просторные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговые дорожки, отдельные бассейны для детей и взрослых, коворкинг, кинотеатр, сауна, spa-зона. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к крупному шоссе Al Khail Road, за 5 минут можно добраться до Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Opera, за 7 минут – до Dubai Design District, за 10 минут до Coca Cola Arena и Ras Al Khor Sanctuary. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 16 минут.