Mercedes-Benz в подарок!

Девелопер проекта Oak Yard предлагает премиальный автомобиль в дополнение к повышенному агентскому вознаграждению.





Условия участия в акции:

Реализация одного полного этажа в проекте Oak Yard.

Форма оплаты — 100% наличными (Full Cash).





Вознаграждение: комиссия в размере 10% от суммы сделки.

​

Главный бонус: за выполнение условий вы получаете новый автомобиль Mercedes-Benz C200!

​

Успейте воспользоваться этим уникальным предложением вместе с Housebook.​

Детали акции и условия уточняйте у менеджеров Housebook в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻







