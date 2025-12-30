Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогАкцииMercedes-Benz в подарок!
Дата: 30.12.2025
от 23.12.2025 08:17 до 30.03.2026 21:00

Mercedes-Benz в подарок!

Mercedes-Benz в подарок!

Девелопер проекта Oak Yard предлагает премиальный автомобиль в дополнение к повышенному агентскому вознаграждению.


Условия участия в акции:

  • Реализация одного полного этажа в проекте Oak Yard.
  • Форма оплаты — 100% наличными (Full Cash).


Вознаграждение: комиссия в размере 10% от суммы сделки.

Главный бонус: за выполнение условий вы получаете новый автомобиль Mercedes-Benz C200!

Успейте воспользоваться этим уникальным предложением вместе с Housebook.​

Детали акции и условия уточняйте у менеджеров Housebook в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻



Проекты One Yard Properties
  1. Oak Yard by One Yard Properties
    Oak Yard by One Yard Properties
    Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2026
    ЗастройщикOne Yard Properties
    Площадьот 61 м² до 524 м²
    Первый взнос10%
    от 297 318 $от 3 507 $/м²
Item 1 of 1
Каталог