Mercedes-Benz в подарок!

Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикOne Yard Properties
Площадьот 61 м² до 524 м²
Первый взнос10%
Девелопер проекта Oak Yard предлагает премиальный автомобиль в дополнение к повышенному агентскому вознаграждению.
Условия участия в акции:
Вознаграждение: комиссия в размере 10% от суммы сделки.
Главный бонус: за выполнение условий вы получаете новый автомобиль Mercedes-Benz C200!
Успейте воспользоваться этим уникальным предложением вместе с Housebook.
