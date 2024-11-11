Oak Yard by One Yard Properties

Описание

Необычный жилой комплекс с биоливинг-эстетикой и концепцией “recharge”. Расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Oak Yard объединит в себе атмосферу городской среды и красоту природы. Основная цель проекта — создание комфортного пространства, которое поможет жителям восстанавливаться, “перезагружаться” и заряжаться энергией у себя дома. Ключевые особенности проекта - В экстерьере и интерьерах сделан акцент на “природном” дизайне, в отделке применяются натуральные отделочные материалы. Террасы в каждой квартире позволяют жить еще ближе к природе. - Апартаменты полностью меблированы, а также оснащены современной техникой — сразу после покупки квартиру будет легко сдать в аренду без дополнительных затрат. - Все лоты оборудованы системой “умный дом”, блэкаут-шторами, системой климат-контроля и циркадного освещения. Ценителей комфортного сна порадует наличие ортопедических матрасов с эффектом памяти. - В проекте представлена разнообразная спортивная инфраструктура: просторный спортзал, пять фитнес зон — кардио, силовая, пилатес, TRX, и терраса для йоги. - Коворкинг Green Business Lab включает в себя специальные Zoom-комнаты, лектории, переговорки, а также healthy-бар. - Для детей будет создано игровое пространство «Биоливинг». Инфраструктура района Район Jumeirah Village Circle (JVC) предлагает все удобства для проживания в центре Дубая без толп туристов. В окружении находятся школы JSS International School, международная школа Nord Anglia и др., спортивные площадки, медицинские центры Aster Clinic, Apex Dental и парк Remram Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и Al Khalil Avenue расположены в 16-18 минутах ходьбы от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным автомагистралям Дубая Al Khail Road,Hessa и MBZ Road позволяет быстро добраться до ключевых точек эмирата. Также в 2026 году в JVC планируется к открытию новая ветка метро. Комплекс располагается одинаково близко и к морю, и к бизнес-центру города. За 15-20 минут можно доехать до районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Downtown. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.