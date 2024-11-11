Каталог
Oak Yard by One Yard Properties

Oak Yard by One Yard Properties

Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 16
Застройщик
One Yard Properties
Площадь
от 61 м² до 524 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 297 318 $от 3 507 $/м²

График платежей

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
КондиционированиеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиЧастная парковка
Лифт в паркингЕсть
Кол-во машиномест220

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
61 – 89
297 318 – 391 380
4 377 – 4 827
2 спальни
94 – 103
441 143 – 490 089
4 648 – 4 743

Описание

Необычный жилой комплекс с биоливинг-эстетикой и концепцией “recharge”. Расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Oak Yard объединит в себе атмосферу городской среды и красоту природы. Основная цель проекта — создание комфортного пространства, которое поможет жителям восстанавливаться, “перезагружаться” и заряжаться энергией у себя дома. Ключевые особенности проекта - В экстерьере и интерьерах сделан акцент на “природном” дизайне, в отделке применяются натуральные отделочные материалы. Террасы в каждой квартире позволяют жить еще ближе к природе. - Апартаменты полностью меблированы, а также оснащены современной техникой — сразу после покупки квартиру будет легко сдать в аренду без дополнительных затрат. - Все лоты оборудованы системой “умный дом”, блэкаут-шторами, системой климат-контроля и циркадного освещения. Ценителей комфортного сна порадует наличие ортопедических матрасов с эффектом памяти. - В проекте представлена разнообразная спортивная инфраструктура: просторный спортзал, пять фитнес зон — кардио, силовая, пилатес, TRX, и терраса для йоги. - Коворкинг Green Business Lab включает в себя специальные Zoom-комнаты, лектории, переговорки, а также healthy-бар. - Для детей будет создано игровое пространство «Биоливинг». Инфраструктура района Район Jumeirah Village Circle (JVC) предлагает все удобства для проживания в центре Дубая без толп туристов. В окружении находятся школы JSS International School, международная школа Nord Anglia и др., спортивные площадки, медицинские центры Aster Clinic, Apex Dental и парк Remram Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и Al Khalil Avenue расположены в 16-18 минутах ходьбы от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным автомагистралям Дубая Al Khail Road,Hessa и MBZ Road позволяет быстро добраться до ключевых точек эмирата. Также в 2026 году в JVC планируется к открытию новая ветка метро. Комплекс располагается одинаково близко и к морю, и к бизнес-центру города. За 15-20 минут можно доехать до районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Downtown. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море10 км
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

