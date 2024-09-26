Lily Tower by Tiger

Описание

Lily Tower – жилая башня в составе масштабного проекта Tiger Downtown в Аджмане, который объединяет современную архитектуру, пространства для комфортной жизни и динамичную атмосферу развивающегося городского центра. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, йога-студия, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, лаунж-зоны, многоцелевая комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Жилой комплекс имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до заповедника Al Zorah Reserve и пляжа Ajman Beach займет 15 минут, до эмирата Umm Al Quwain – 20 минут, до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме – 25 минут. За 40 минут можно добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall. Sharjah International Airport находится в 13 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.