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Lily Tower by Tiger

Al Hamidia City, Mid Sector, Ajman, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Застройщик
Tiger Properties
Площадь
от 42 м² до 160 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 102 401 $от 1 841 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42 – 43
102 401 – 106 077
2 388 – 2 429
1 спальня
72 – 85
147 070 – 190 279
2 036 – 2 221
2 спальни
131 – 132
252 161 – 271 902
1 918 – 2 058
3 спальни
158 – 160
292 611 – 308 118
1 841 – 1 922
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Lily Tower – жилая башня в составе масштабного проекта Tiger Downtown в Аджмане, который объединяет современную архитектуру, пространства для комфортной жизни и динамичную атмосферу развивающегося городского центра. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, йога-студия, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, лаунж-зоны, многоцелевая комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Жилой комплекс имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до заповедника Al Zorah Reserve и пляжа Ajman Beach займет 15 минут, до эмирата Umm Al Quwain – 20 минут, до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме – 25 минут. За 40 минут можно добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall. Sharjah International Airport находится в 13 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.

Локация

На карте
Al Hamidia City, Mid Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа5 км
Магазин800 м
Медицинский центр5 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Tiger Properties

Tiger Properties

Девелопер, который помимо строительства также занимается управлением объектов, гостиничным бизнесом и другими направлениями, предоставляя клиентам современные проекты с гарантией качества и сроков.
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