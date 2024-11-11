Каталог
Guzel Towers by Tiger

V8, C2 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 32 м² до 99 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 216 242 $от 4 676 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32
216 242 – 223 531
6 643 – 6 867
1 спальня
62 – 69
320 750 – 430 603
5 094 – 6 157
2 спальни
99
465 425 – 502 874
4 676 – 5 035
Брошюра проекта

Описание

Две премиальные жилые башни в районе Jumeirah Village Triangle. Изысканная архитектура и современный дизайн интерьеров жилого комплекса Guzel Towers предлагают высокий уровень комфорта. Продуманные до мелочей просторные планировки создают теплую и уютную атмосферу. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, детская игровая площадка, зона барбекю, бассейн, джакузи, spa-салон. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до Circle Mall можно за 18 минут, до Butterfly Garden – за 20 минут, до Burj Al-Arab – за 21 минуту. Дорога до Global Village и IMG World займет 22 минуты, до Downtown и Dubai Mall – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
V8, C2 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин270 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей

Застройщик

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

