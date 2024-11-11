Guzel Towers by Tiger

Описание

Две премиальные жилые башни в районе Jumeirah Village Triangle. Изысканная архитектура и современный дизайн интерьеров жилого комплекса Guzel Towers предлагают высокий уровень комфорта. Продуманные до мелочей просторные планировки создают теплую и уютную атмосферу. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, детская игровая площадка, зона барбекю, бассейн, джакузи, spa-салон. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до Circle Mall можно за 18 минут, до Butterfly Garden – за 20 минут, до Burj Al-Arab – за 21 минуту. Дорога до Global Village и IMG World займет 22 минуты, до Downtown и Dubai Mall – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 30 минут.