Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAl Ghaf Tower by Tiger

Al Ghaf Tower by Tiger

Tiger 3 Tower, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Tiger Properties
Площадь
от 91 м² до 1087 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 267 094 $от 2 494 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 8
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания210.7 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
91
267 094 – 269 547
2 907 – 2 933
2 спальни
118 – 137
308 693 – 341 925
2 494 – 2 608
3 спальни
193
494 074 – 517 872
2 555 – 2 677
4 спальни
599 – 602
1 628 066 – 1 634 145
2 714
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальная жилая башня на побережье лагуны Al Khan в Шардже, в которой традиции гармонично сочетаются с современной роскошью. Элегантная архитектура, изысканный дизайн интерьеров и завораживающие виды создают атмосферу размеренной жизни у моря. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в приглушенных пастельных тонах, встроенной техникой, системами хранения, гардеробными, панорамными окнами, балконами. - Для удобства резидентов здание оборудовано 6-уровневой парковкой. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, беговые дорожки, детскую площадку, лаунж-зоны возле бассейна, сауну, джакузи, террасу для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен в 2 минутах от пляжа рядом с дорогой Corniche Road. За 8 минут можно добраться до океанариума Sharjah Aquarium, культурно-развлекательного центра и пешеходной набережной Al Qasba Canal, торгового центра Sahara Center. Дорога до пляжного парка Al Mamzar займет 14 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути, Sharjah International Airport – в 35 минутах.

Локация

На карте
Tiger 3 Tower, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море550 м
Школа800 м
Магазин850 м
Медицинский центр700 м
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Tiger Properties

Tiger Properties

Девелопер, который помимо строительства также занимается управлением объектов, гостиничным бизнесом и другими направлениями, предоставляя клиентам современные проекты с гарантией качества и сроков.
Подробнее

Новости

  1. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
  2. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
  3. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  4. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
Item 1 of 5
Каталог