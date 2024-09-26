Al Ghaf Tower by Tiger

Описание

Премиальная жилая башня на побережье лагуны Al Khan в Шардже, в которой традиции гармонично сочетаются с современной роскошью. Элегантная архитектура, изысканный дизайн интерьеров и завораживающие виды создают атмосферу размеренной жизни у моря. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в приглушенных пастельных тонах, встроенной техникой, системами хранения, гардеробными, панорамными окнами, балконами. - Для удобства резидентов здание оборудовано 6-уровневой парковкой. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, беговые дорожки, детскую площадку, лаунж-зоны возле бассейна, сауну, джакузи, террасу для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен в 2 минутах от пляжа рядом с дорогой Corniche Road. За 8 минут можно добраться до океанариума Sharjah Aquarium, культурно-развлекательного центра и пешеходной набережной Al Qasba Canal, торгового центра Sahara Center. Дорога до пляжного парка Al Mamzar займет 14 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути, Sharjah International Airport – в 35 минутах.