Описание

Сочетание эксклюзивного дизайна и современных технологий в сердце мегаполиса. Погрузитесь в мир роскоши с Jade Tower в районе Majan недалеко от DubaiLand. Уникальная эстетика и гармоничные пространства обеспечат уют, а непревзойденный сервис позволит наслаждаться простыми радостями жизни. Ключевые особенности – Фасады из стекла и классические геометрические формы создают впечатляющий облик башни, который успешно вписывается в современный городской пейзаж. – Представлены просторные студии премиум-класса и апартаменты с 1-2 спальнями. Эксклюзивный интерьер, в котором традиции гармонично переплетаются с современными деталями. – На внутренней территории размещаются: бассейн под открытым небом, дорожки для прогулок и бега, спортивные и тренажерные залы, детские площадки. Инфраструктура района Majan – район с развитой инфраструктурой, в непосредственной доступности: супермаркеты Grandiose Supermarket, Viva, рестораны Terracotta, Les Freres, салоны красоты Olive Gents, Ainura Beauty и прачечная Lulu Laundry. До школы Dunecrest American School 5 минут на автомобиле, до школы GEMS Winchester School Dubai – 10 минут. Преимущества расположения Jade Tower находится рядом с одной из скоростных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкую доступность к главным достопримечательностям и культурным объектам города. IMG World располагается в 5 минутах на машине. Путь до Global Village займет 7 минут, Palm Jumeirah – 19 минут, Dubai Mall и Burj Khalifa – 20 минут. До Dubai International Airport примерно 22 минуты.