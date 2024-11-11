Каталог
Jade Tower

13, 24th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 69 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 267 376 $от 3 869 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
54%
При передаче ключей
6%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 87
267 376 – 372 292
3 869 – 4 271
2 спальни
99 – 122
383 326 – 485 010
3 869 – 3 959

Описание

Сочетание эксклюзивного дизайна и современных технологий в сердце мегаполиса. Погрузитесь в мир роскоши с Jade Tower в районе Majan недалеко от DubaiLand. Уникальная эстетика и гармоничные пространства обеспечат уют, а непревзойденный сервис позволит наслаждаться простыми радостями жизни. Ключевые особенности – Фасады из стекла и классические геометрические формы создают впечатляющий облик башни, который успешно вписывается в современный городской пейзаж. – Представлены просторные студии премиум-класса и апартаменты с 1-2 спальнями. Эксклюзивный интерьер, в котором традиции гармонично переплетаются с современными деталями. – На внутренней территории размещаются: бассейн под открытым небом, дорожки для прогулок и бега, спортивные и тренажерные залы, детские площадки. Инфраструктура района Majan – район с развитой инфраструктурой, в непосредственной доступности: супермаркеты Grandiose Supermarket, Viva, рестораны Terracotta, Les Freres, салоны красоты Olive Gents, Ainura Beauty и прачечная Lulu Laundry. До школы Dunecrest American School 5 минут на автомобиле, до школы GEMS Winchester School Dubai – 10 минут. Преимущества расположения Jade Tower находится рядом с одной из скоростных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкую доступность к главным достопримечательностям и культурным объектам города. IMG World располагается в 5 минутах на машине. Путь до Global Village займет 7 минут, Palm Jumeirah – 19 минут, Dubai Mall и Burj Khalifa – 20 минут. До Dubai International Airport примерно 22 минуты.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Tiger Real Estate

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

