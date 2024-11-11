Каталог
Sky Gate by Tiger

1, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 33 м² до 249 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 210 155 $от 4 676 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания160 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33 – 45
210 155 – 294 372
6 324 – 6 511
1 спальня
74 – 76
348 608 – 402 924
4 676 – 5 235
2 спальни
112 – 113
542 668 – 599 511
4 808 – 5 298
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

43-этажный жилой небоскреб SkyGate Tower, расположенный в одном из самых зеленых и спокойных районов Дубая, Jumeirah Village Triangle (JVT), объединяет гармонию природы с современной урбанистикой. Проект предлагает резидентам не просто дом, а многоуровневую экосистему для повседневной жизни, работы и отдыха. Ключевые особенности – Светлые апартаменты с панорамным остеклением, балконами, встроенными кухнями, системой «умный дом» и центральным кондиционированием. – Отдельный велнес-этаж с инфракрасной сауной, хаммамом, джакузи, ледяной купелью и кабинетами для спа-процедур. – Рекреационное пространство с панорамным инфинити-бассейном, ландшафтными садами, детскими площадками, BBQ-зонами и спортивными кортами. Преимущества расположения Удобное местоположение в JVT обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам города. Выезды на магистрали E311 и Al Khail занимают 2-5 минут. За 15 минут можно доехать до Dubai Marina, JBR и Mall of the Emirates. За 20 – до Dubai Hills Mall и Downtown. Dubai International Airport (DXB) находится в 25 минутах езды.

Локация

На карте
1, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа500 м
Магазин620 м
Медицинский центр4 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Tiger Real Estate

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

Каталог