Renad Tower

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 59 м² до 153 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 535 066 $от 6 384 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
54%
При передаче ключей
6%
После передачи ключей
20%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж4 кв. 2023
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
59 – 67
535 066 – 547 696
8 102 – 9 043
2 спальни
118
914 799
7 726
3 спальни
152 – 153
973 691 – 1 026 062
6 384 – 6 703

Описание

Жилая башня на острове Al Reem Island в Абу-Даби — воплощение роскошной жизни в традициях ОАЭ и стремления к инновациям. Название башни вдохновлено очаровательным цветком пустыни, что отражается в архитектурном проекте комплекса. В проекте представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Планировками предусмотрены балконы, благодаря которым можно создать уютное место для отдыха. Из окон открываются панорамные виды на канал и окружающий район. Резиденты могут пользоваться развитой внутренней инфраструктурой: бассейн, беговая дорожка, зона барбекю, детская площадка и тренажерный зал. За 10 минут можно доехать до медицинских центров Cleveland Clinic и Reem Hospital, торговых центров The Galleria Al Maryah Island и Abu Dhabi Mall,, ресторанов Сatania Lounge, Arabisk и Zuma, школ Nord Anglia International School и Repton School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи улиц Al Rami Street и Al Maryah Street, что позволит быстро добраться до главных точек эмирата. За 30 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Качественная отделка На выбор представлены меблированные апартаменты с просторными комнатами. Натуральные материалы отделки, включая дерево и мрамор, создают атмосферу теплоты и уюта. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

Локация

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа2 км
Магазин140 м
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

