Renad Tower

Описание

Жилая башня на острове Al Reem Island в Абу-Даби — воплощение роскошной жизни в традициях ОАЭ и стремления к инновациям. Название башни вдохновлено очаровательным цветком пустыни, что отражается в архитектурном проекте комплекса. В проекте представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Планировками предусмотрены балконы, благодаря которым можно создать уютное место для отдыха. Из окон открываются панорамные виды на канал и окружающий район. Резиденты могут пользоваться развитой внутренней инфраструктурой: бассейн, беговая дорожка, зона барбекю, детская площадка и тренажерный зал. За 10 минут можно доехать до медицинских центров Cleveland Clinic и Reem Hospital, торговых центров The Galleria Al Maryah Island и Abu Dhabi Mall,, ресторанов Сatania Lounge, Arabisk и Zuma, школ Nord Anglia International School и Repton School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи улиц Al Rami Street и Al Maryah Street, что позволит быстро добраться до главных точек эмирата. За 30 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Качественная отделка На выбор представлены меблированные апартаменты с просторными комнатами. Натуральные материалы отделки, включая дерево и мрамор, создают атмосферу теплоты и уюта. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.