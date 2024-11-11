Ananda Residences by Tiger

Описание

Гармония современной архитектуры и безмятежного образа жизни в Motor City. Ananda Residences — 54-этажный двухбашенный комплекс, воплощающий философию блаженства и чистого счастья. Пространства, наполненные естественным светом, создают идеальный баланс между динамикой города и уютом приватной резиденции. Ключевые особенности — Просторные апартаменты с панорамными окнами и террасами, полностью меблированные и оснащенные встроенными кухнями премиум-класса. В отделке использованы бежевый мрамор, травертин, ониксовое стекло и бронзовые акценты. — Wellness-инфраструктура включает бассейн с зонами отдыха, современный тренажерный зал и беговую дорожку среди ландшафтных садов. — Эксклюзивные зоны для активного отдыха: спортивные корты, площадка для барбекю и детская игровая зона с безопасным покрытием. — Элегантные общественные пространства с мраморной отделкой, теплым освещением и дизайнерскими элементами. — Умные технологии управления домом и круглосуточная система безопасности для максимального комфорта резидентов. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в престижном районе Motor City, известном гоночной трассой Dubai Autodrome и обширными зелеными зонами. Прямой выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивает быструю связь с ключевыми локациями: до Dubai Hills Mall можно добраться за 12 минут, до Global Village — за 15 минут. Знаковые объекты, включая The Palm Jumeirah и Dubai Marina, находятся в пределах 20 минут езды. До ближайшего аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут.