Ananda Residences by Tiger

Ananda Residences by Tiger

Building E, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 34 м² до 188 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 209 572 $от 4 943 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
32%
После передачи ключей
48%
Период рассрочки после передачи ключей
48 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность54
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания227.7 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест449

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34 – 37
209 572 – 250 269
6 144 – 6 690
1 спальня
67 – 71
353 827 – 401 953
5 243 – 5 583
2 спальни
103 – 107
509 891 – 576 887
4 943 – 5 346
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония современной архитектуры и безмятежного образа жизни в Motor City. Ananda Residences — 54-этажный двухбашенный комплекс, воплощающий философию блаженства и чистого счастья. Пространства, наполненные естественным светом, создают идеальный баланс между динамикой города и уютом приватной резиденции. Ключевые особенности — Просторные апартаменты с панорамными окнами и террасами, полностью меблированные и оснащенные встроенными кухнями премиум-класса. В отделке использованы бежевый мрамор, травертин, ониксовое стекло и бронзовые акценты. — Wellness-инфраструктура включает бассейн с зонами отдыха, современный тренажерный зал и беговую дорожку среди ландшафтных садов. — Эксклюзивные зоны для активного отдыха: спортивные корты, площадка для барбекю и детская игровая зона с безопасным покрытием. — Элегантные общественные пространства с мраморной отделкой, теплым освещением и дизайнерскими элементами. — Умные технологии управления домом и круглосуточная система безопасности для максимального комфорта резидентов. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в престижном районе Motor City, известном гоночной трассой Dubai Autodrome и обширными зелеными зонами. Прямой выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивает быструю связь с ключевыми локациями: до Dubai Hills Mall можно добраться за 12 минут, до Global Village — за 15 минут. Знаковые объекты, включая The Palm Jumeirah и Dubai Marina, находятся в пределах 20 минут езды. До ближайшего аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут.

Локация

На карте
Building E, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Зона барбекю

Застройщик

Tiger Real Estate

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

