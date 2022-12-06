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Главная - Жилые комплексы - Oak Yard by One Yard Properties

Oak Yard by One Yard Properties

Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Застройщик
One Yard Properties
Площадь
от 42 м² до 347 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 773 428 AEDот 14 290 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%77 343 AED
При оформлении договора
10%77343 AED
+
4%30937 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%309 371 AED
При передаче
40%309 371 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
КондиционированиеЕсть
БалконЕсть
Стоимостьот 773 428 AED
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 - 42
773 428 - 773 428
18 098 - 18 098
1 спальня
56 - 71
930 724 - 1 110 905
15 530 - 16 343
2 спальни
99 - 99
1 420 400 - 1 420 400
14 290 - 14 290

Описание

Необычный жилой комплекс с биоливинг-эстетикой и концепцией “recharge”. Расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Oak Yard объединит в себе атмосферу городской среды и красоту природы. Основная цель проекта — создание комфортного пространства, которое поможет жителям восстанавливаться, “перезагружаться” и заряжаться энергией у себя дома. Ключевые особенности проекта - В эксерьере и интерьерах сделан акцент на “природном” дизайне, в отделке применяются натуральные отделочные материалы. Террасы в каждой квартире позволяют жить еще ближе к природе. - Апартаменты полностью меблированы, а также оснащены современной техникой — сразу после покупки квартиру будет легко сдать в аренду без дополнительных затрат. - Все лоты оборудованы системой “умный дом”, блэкаут-шторами, системой климат-контроля и циркадного освещения. Ценителей комфортного сна порадует наличие ортопедических матрасов с эффектом памяти. - В проекте представлена разнообразная спортивная инфраструктура: просторный спортзал, пять фитнес зон — кардио, силовая, пилатес, TRX, и терраса для йоги. - Коворкинг Green Business Lab включает в себя специальные Zoom-комнаты, лектории, переговорки, а также healthy-бар. - Для детей будет создано игровое пространство «Биоливинг». Инфраструктура района Район Jumeirah Village Circle (JVC) предлагает все удобства для проживания в центре Дубая без толп туристов. В окружении находятся школы JSS International School, международная школа Nord Anglia и др., спортивные площадки, медицинские центры Aster Clinic, Apex Dental и парк Remram Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и Al Khalil Avenue расположены в 16-18 минутах ходьбы от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным автомагистралям Дубая Al Khail Road,Hessa и MBZ Road позволяет быстро добраться до ключевых точек эмирата. Также в 2026 году в JVC планируется к открытию новая ветка метро. Комплекс располагается одинаково близко и к морю, и к бизнес-центру города. За 15-20 минут можно доехать до районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Downtown. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.

Инфраструктура

Tuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море10 км
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт2 км

Преимущества проекта

Парковка
  • Лифт в паркинг
  • Кол-во машиномест
Лифты
  • Количество лифтов: 4
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса