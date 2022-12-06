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Главная - Жилые комплексы - ORLA Infinity

ORLA Infinity

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 22
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 737 м² до 779 м²
Количество спален4
Стартовая цена66 301 061 AED
от 66 301 061 AED
от 89 916 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%2652042 AED
До даты ввода в эксплуатацию
70%46 410 743 AED
При передаче
30%19 890 318 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 66 301 061 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин7 км
Море300 м

Описание

Новый проект в популярном районе Palm Jumeirah предлагает непревзойденную приватность. Откройте для себя курортный стиль жизни под управлением Dorchester Collection, который сливается с окружающей природой и морем.

В комплексе представлена эксклюзивная коллекция из 20 двухуровневых апартаментов с системой «Умный дом». Каждая резиденция спроектирована таким образом, чтобы объединить внутренние и наружные пространства. На террасах установлены частные бассейны длиной до 18 метров, которые располагают к приятному отдыху. Из окон открываются виды на Персидский залив, культовую достопримечательность Palm Jumeirah и неповторимый горизонт Дубая. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: пляжный клуб, частные кинотеатры, сигарные залы, детские зоны, боулинг и развлекательных залы, лаунж, фитнес-центр, SPA-салон, процедурные кабинеты, бассейны. Доступно сервисное обслуживание: услуги швейцара, портье, тренера, консьержа, парковщика, обслуживание и уборка мест общего пользования, сервис à la carte. Качественная отделка Интерьеры выполнены по проекту дизайн-студии YODEZEEN. В каждой резиденции лучшие материалы сочетаются с интуитивно понятным дизайном. Встроенные шкафы и европейская бытовая техника задают функциональность и форму. Кухня отделана панелями из орехового дерева, в которых органично сочетаются изысканность и эстетика, вдохновленная природой. Пространство обеденной зоны излучает теплое и манящее сияние, располагая к незабываемым встречам и беседам. Ванная комната отделана мрамором и соединена двойными проходами без дверей, демонстрируя инновационный подход. Особенность комплекса — ландшафтное озеленение Ландшафтный архитектор ZED, признанный во всем мире, специально для ORLA Infinity создал уникальную экосистему. Продуманный дизайн, объединяющий внутренние сады и открытые пространства, позволяет жителям наслаждаться видами на природу: изящные акации, оливы и пальмы, а также культовый горизонт Дубая. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
737 - 779
66 301 061 - 72 707 722
89 916 - 93 263

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah