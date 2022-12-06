В комплексе представлена эксклюзивная коллекция из 20 двухуровневых апартаментов с системой «Умный дом». Каждая резиденция спроектирована таким образом, чтобы объединить внутренние и наружные пространства. На террасах установлены частные бассейны длиной до 18 метров, которые располагают к приятному отдыху. Из окон открываются виды на Персидский залив, культовую достопримечательность Palm Jumeirah и неповторимый горизонт Дубая. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: пляжный клуб, частные кинотеатры, сигарные залы, детские зоны, боулинг и развлекательных залы, лаунж, фитнес-центр, SPA-салон, процедурные кабинеты, бассейны. Доступно сервисное обслуживание: услуги швейцара, портье, тренера, консьержа, парковщика, обслуживание и уборка мест общего пользования, сервис à la carte. Качественная отделка Интерьеры выполнены по проекту дизайн-студии YODEZEEN. В каждой резиденции лучшие материалы сочетаются с интуитивно понятным дизайном. Встроенные шкафы и европейская бытовая техника задают функциональность и форму. Кухня отделана панелями из орехового дерева, в которых органично сочетаются изысканность и эстетика, вдохновленная природой. Пространство обеденной зоны излучает теплое и манящее сияние, располагая к незабываемым встречам и беседам. Ванная комната отделана мрамором и соединена двойными проходами без дверей, демонстрируя инновационный подход. Особенность комплекса — ландшафтное озеленение Ландшафтный архитектор ZED, признанный во всем мире, специально для ORLA Infinity создал уникальную экосистему. Продуманный дизайн, объединяющий внутренние сады и открытые пространства, позволяет жителям наслаждаться видами на природу: изящные акации, оливы и пальмы, а также культовый горизонт Дубая. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

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