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Главная - Жилые комплексы - Jade Tower

Jade Tower

13, 24th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 34 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 561 357 AEDот 13 084 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%112 271 AED
При оформлении договора
4%22 454 AED
До даты ввода в эксплуатацию
54%303 133 AED
При передаче
6%33 681 AED
После передачи
20%112 271 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
34 - 37
561 357 - 611 003
14 906 - 17 659
1 спальня
69 - 87
985 889 - 1 279 828
14 268 - 14 682
2 спальни
99 - 122
1 296 316 - 1 784 329
13 084 - 14 564

Описание

Сочетание эксклюзивного дизайна и современных технологий в сердце мегаполиса. Погрузитесь в мир роскоши с Jade Tower в районе Majan недалеко от DubaiLand. Уникальная эстетика и гармоничные пространства обеспечат уют, а непревзойденный сервис позволит наслаждаться простыми радостями жизни. Ключевые особенности – Фасады из стекла и классические геометрические формы создают впечатляющий облик башни, который успешно вписывается в современный городской пейзаж. – Представлены просторные студии премиум-класса и апартаменты с 1-2 спальнями. Эксклюзивный интерьер, в котором традиции гармонично переплетаются с современными деталями. – На внутренней территории размещаются: бассейн под открытым небом, дорожки для прогулок и бега, спортивные и тренажерные залы, детские площадки. Инфраструктура района Majan – район с развитой инфраструктурой, в непосредственной доступности: супермаркеты Grandiose Supermarket, Viva, рестораны Terracotta, Les Freres, салоны красоты Olive Gents, Ainura Beauty и прачечная Lulu Laundry. До школы Dunecrest American School 5 минут на автомобиле, до школы GEMS Winchester School Dubai – 10 минут. Преимущества расположения Jade Tower находится рядом с одной из скоростных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкую доступность к главным достопримечательностям и культурным объектам города. IMG World располагается в 5 минутах на машине. Путь до Global Village займет 7 минут, Palm Jumeirah – 19 минут, Dubai Mall и Burj Khalifa – 20 минут. До Dubai International Airport примерно 22 минуты.

Инфраструктура

На карте
13, 24th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха