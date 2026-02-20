Топ-5 приложений для риэлторов в Дубае

Рынок недвижимости Дубая 一 один из самых технологичных в мире. Благодаря DLD и цифровизации госуслуг, многие процессы здесь происходят онлайн. Для риэлтора важно не только знать профессиональные инструменты для поиска объектов и проверки сделок, но и понимать, какие приложения облегчают жизнь его клиентам. В этой подборке пять ключевых приложений, которые стоит иметь под рукой и агенту, и покупателю.





Careem: универсальный помощник для навигации по городу

Транспорт, доставка, повседневные платежи

Обсуждение Дубая невозможно без упоминания этого приложения. Careem - настоящий экосистемный сервис, который пригодится и риэлтору, показывающему объекты в разных районах, и клиенту, только начинающему исследовать город. Потенциальный покупатель или арендатор с легкостью оценит транспортную доступность. Через Careem можно заложить в бюджет регулярные поездки, посмотрев примерную стоимость маршрута от будущего дома до офиса или любимого пляжа .

После показа квартиры, риэлтор может посоветовать клиенту быстро вызвать машину через приложение, а не ловить такси на оживленной трассе. Сервис также позволяет арендовать самокаты и велосипеды или заказать доставку продуктов, что делает жизнь в новом районе комфортнее с первого дня.





Совет для пользователей от опытного риэлтора. Помните, что для регистрации нужен местный номер телефона. Подписка может быстро окупиться, если вы планируете активно пользоваться поездками и доставкой.





Privilee: доступ к премиальному образу жизни

Посещение лучших пляжей, бассейнов и спортзалов отелей 5 звезд

Это приложение станет настоящим пропуском в премиальный мир для тех, кто хочет пользоваться инфраструктурой топовых отелей, не проживая в них .

Показывая клиенту виллу или апартаменты, риэлтор может отметить, что поблизости находятся отели-партнеры Privilee. Это становится весомым аргументом: «Вы будете жить в тихом районе, но в 10 минутах - пляж самого фешенебельного отеля, доступный по подписке в приложении». А инвесторы, приезжающие на несколько недель, или будущие резиденты могут протестировать уровень жизни в Дубае, отдыхая у бассейнов с видом на самые знаменитые достопримечательности.





Dubai Now: город в смартфоне

Оплата госуслуг, парковка, штрафы, визы

Это официальное государственное приложение Дубая, объединяющее более 130 сервисов от 34 организаций. Риелторы обычно рекомендуют это приложение клиенту, который только заселился. Через Dubai Now можно оплатить активацию DEWA (электричество и вода), проверить парковку (RTA), а также погасить возможные штрафы. В приложении есть функция просмотра и управления объектами недвижимости, а также проверка договоров аренды (Ejari), что делает его полезным и для собственников.





Dubai REST: официальный инструмент для сделок

Оформление сделок купли-продажи и регистрация аренды

Приложение от Земельного департамента Дубая (DLD), которое выводит процесс сделок на цифровой уровень: позволяет проверить свидетельство о праве собственности, лицензию брокера и историю объекта. Через приложение можно зарегистрировать договор аренды (Ejari), оформить ипотеку и даже удаленно управлять недвижимостью, оплачивая счета.





Smart Judge: интеллектуальный помощник

Официальный веб-сервис (не совсем приложение, но польза от него перекрывает этот «недостаток»), созданный Земельным департаментом Дубая для досудебного урегулирования споров в сфере недвижимости и аренды

﻿Его главная «фишка» - интеллектуальная симуляция судебного решения: пользователь описывает свою конфликтную ситуацию, отвечая на вопросы, а алгоритм на основе введенных данных моделирует вероятный вердикт, который вынес бы настоящий судья. Это позволяет сторонам (арендаторам и арендодателям) заранее оценить свои риски и перспективы дела, не тратя время и деньги на обращение в суд.

Сервис охватывает более 15 типовых категорий споров и 100 различных сценариев, предоставляя бесплатные юридические консультации, и разъясняет права и обязанности сторон. Smart Judge является частью масштабной стратегии Дубая по цифровизации правосудия и повышению прозрачности рынка недвижимости, помогая решать конфликты быстро, эффективно и без лишних затрат.