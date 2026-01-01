Каталог
Trio Isle by Missoni

140, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
RKM Durar Properties
Площадь
от 60 м² до 199 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 518 927 $от 7 674 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
46%
При передаче ключей
24%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
60 – 95
518 927 – 805 499
8 395 – 8 567
2 спальни
90 – 137
734 908 – 1 051 929
7 674 – 8 147
3 спальни
199
1 550 760 – 1 711 990
7 769 – 8 575
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Три изысканные башни на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме. Расположенный между величественными горами Хаджар и лазурными водами Персидского залива, жилой комплекс Trio Isle предлагает высокий уровень жизни на фоне нетронутой природы. Почувствуйте курортную атмосферу, где каждый день наполнен солнцем, мягким бризом и исключительным комфортом. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой премиальными материалами, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: фитнес-центр, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, spa-салон, несколько бассейнов, зона отдыха и др. - Доступ к собственному пляжу длиной 240 м. Преимущества расположения Проект окружен уникальным сочетанием гор, пустынь, мангровых лесов и 43 километров белоснежных пляжей с кристально чистой водой. До Dubai International Airport можно добраться всего за 60 минут по скоростной трассе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, до Ras Al Khaimah International Airport – за 30 минут. В 5 минутах находится курорт Wynn Al Marjan Resort. Здесь также доступны сафари, хайкинг, скалолазание, водные виды спорта, дайвинг, а также знаменитая самая длинная в мире зиплайн-трасса на горе Джебель Джайс.

Локация

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная

Застройщик

RKM Durar Properties

RKM Durar Properties

Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.
Подробнее
