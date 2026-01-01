Trio Isle by Missoni

Описание

Три изысканные башни на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме. Расположенный между величественными горами Хаджар и лазурными водами Персидского залива, жилой комплекс Trio Isle предлагает высокий уровень жизни на фоне нетронутой природы. Почувствуйте курортную атмосферу, где каждый день наполнен солнцем, мягким бризом и исключительным комфортом. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой премиальными материалами, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: фитнес-центр, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, spa-салон, несколько бассейнов, зона отдыха и др. - Доступ к собственному пляжу длиной 240 м. Преимущества расположения Проект окружен уникальным сочетанием гор, пустынь, мангровых лесов и 43 километров белоснежных пляжей с кристально чистой водой. До Dubai International Airport можно добраться всего за 60 минут по скоростной трассе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, до Ras Al Khaimah International Airport – за 30 минут. В 5 минутах находится курорт Wynn Al Marjan Resort. Здесь также доступны сафари, хайкинг, скалолазание, водные виды спорта, дайвинг, а также знаменитая самая длинная в мире зиплайн-трасса на горе Джебель Джайс.