RKM Durar Properties

Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.





Преимущества Durar Properties:

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Флагманский проект J One Tower – эксклюзивный жилой комплекс из двух 20-этажных башен на берегу Дубайского канала. Башни соединены открытой галереей со скульптурами и 6 таунхаусами с частными бассейнами. Архитектура здания вдохновлена формой морской раковины с жемчужиной. Комплекс включает роскошные апартаменты с видом на Burj Khalifa, панорамные бассейны, оздоровительные клубы, vip-лаундж и ресторан-сферу.