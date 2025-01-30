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RKM Durar Properties

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RKM Durar Properties

RKM Durar Properties

Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.


Преимущества Durar Properties:

- опытное профессиональное руководство

- рациональный подход

- безусловная надежность

- высокие стандарты


Флагманский проект J One Tower – эксклюзивный жилой комплекс из двух 20-этажных башен на берегу Дубайского канала. Башни соединены открытой галереей со скульптурами и 6 таунхаусами с частными бассейнами. Архитектура здания вдохновлена формой морской раковины с жемчужиной. Комплекс включает роскошные апартаменты с видом на Burj Khalifa, панорамные бассейны, оздоровительные клубы, vip-лаундж и ресторан-сферу.

2 предложения
J One Tower A
J One Tower A
J One, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 102 м² до 102 м²
Первый взнос30%
1 спальняот 102 м²от 2 750 000 AED
от 2 750 000 AEDот 26 866 AED/м²
Moonstone by Missoni
Moonstone by Missoni
Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 89 м² до 187 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 89 м²от 2 434 777 AED
3 спальниот 165 м²от 4 845 777 AED
от 2 434 777 AEDот 27 086 AED/м²
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