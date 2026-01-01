Muheira by Modon

Описание

Элегантный жилой комплекс на острове Al Reem. Апарт-комплекс Muheira объединяет динамику городского образа жизни с умиротворяющей атмосферой курорта. Здесь создана гармоничная среда для семей и молодых профессионалов, которые ценят комфорт, эстетику и природу. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, просторными, продуманными планировками с панорамными окнами и балконами. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Резидентам доступны: фитнес-зал, детская площадка, терраса на крыше, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, кинотеатр, лаунж-зоны, площадка для барбекю, дзен-сад с прогулочными дорожками и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из самых быстроразвивающихся и востребованных районов Абу-Даби, сочетающий престиж, удобство и развитую инфраструктуру. За 5 минут можно добраться до финансового центра ADGM и центра города. В радиусе 10-15 минут находятся набережные, парки, магазины, рестораны, школы и медицинские учреждения. Дорога до Zayed International Airport займет 25 минут.