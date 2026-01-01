Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовMuheira by Modon

Muheira by Modon

162, Al Reem Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Modon Properties
Площадь
от 73 м² до 237 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 326 753 $от 4 476 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
73 – 107
326 753 – 478 939
4 476
2 спальни
110 – 180
599 047 – 980 258
5 446
3 спальни
182 – 237
925 800 – 1 205 574
5 087
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс на острове Al Reem. Апарт-комплекс Muheira объединяет динамику городского образа жизни с умиротворяющей атмосферой курорта. Здесь создана гармоничная среда для семей и молодых профессионалов, которые ценят комфорт, эстетику и природу. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, просторными, продуманными планировками с панорамными окнами и балконами. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Резидентам доступны: фитнес-зал, детская площадка, терраса на крыше, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, кинотеатр, лаунж-зоны, площадка для барбекю, дзен-сад с прогулочными дорожками и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из самых быстроразвивающихся и востребованных районов Абу-Даби, сочетающий престиж, удобство и развитую инфраструктуру. За 5 минут можно добраться до финансового центра ADGM и центра города. В радиусе 10-15 минут находятся набережные, парки, магазины, рестораны, школы и медицинские учреждения. Дорога до Zayed International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
162, Al Reem Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Море2 км
Школа750 м
Магазин800 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
Каталог