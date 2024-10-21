Каталог
Artistry One Residences by Select Group

Design District, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Select Group
Площадь
от 68 м² до 430 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 626 276 $от 8 696 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность36
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания151.9 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест300

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68
626 276
9 098
2 спальни
84
735 194
8 696
3 спальни
182
1 633 764
8 954
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Design District, сочетает в себе динамику креативного кластера с комфортом спокойной жизни. Artistry One Residences создан с особым вниманием к пропорциям, свету и архитектурному ритму, формируя сбалансированное пространство, наполненное гармонией и смыслом. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена качественными материалами: керамическая плитка, матовый никель, закаленное стекло. - Во всех лотах встроенная плита, газовый духовой шкаф и холодильник бренда Teka. В дуплексах используется техника от Miele. - За каждой резиденцией закреплено минимум одно парковочное место. - Для владельцев электромобилей предусмотрена зарядная станция. - В инфраструктуру комплекса входят: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, ледяная ванна, парная, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ain и Ras Al Khor. За 8 минут можно добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall, за 12 минут – до ипподрома Meydan Racecourse и района DIFC. Дорога до пляжа Jumeirah Beach займет 18 минут, до гольф-клуба Dubai Hills Golf Club – 20 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
Design District, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Дизайн Дистрикт

Дубай
Dubai Design District — креативный район Дубая, созданный для художников и дизайнеров. Здесь достаточно развита жилая и транспортная инфраструктура. Комьюнити подойдет молодежи, экспатам, инвесторам, творческим людям.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Select Group

Select Group

Основанная в 2002 году, компания является ведущим девелопером недвижимости премиум-класса и имеет репутацию застройщика элитных жилых, коммерческих и многофункциональных комплексов в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и Европе.
Подробнее

Новости

  1. 5 главных признаков неликвидной квартиры в Дубае
    5 главных признаков неликвидной квартиры в Дубае21.10.2024
Item 1 of 1
