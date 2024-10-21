Artistry One Residences by Select Group
График платежей *
- При бронировании20%
О проекте
Продажа
Описание
Изысканный жилой комплекс в Dubai Design District, сочетает в себе динамику креативного кластера с комфортом спокойной жизни. Artistry One Residences создан с особым вниманием к пропорциям, свету и архитектурному ритму, формируя сбалансированное пространство, наполненное гармонией и смыслом. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена качественными материалами: керамическая плитка, матовый никель, закаленное стекло. - Во всех лотах встроенная плита, газовый духовой шкаф и холодильник бренда Teka. В дуплексах используется техника от Miele. - За каждой резиденцией закреплено минимум одно парковочное место. - Для владельцев электромобилей предусмотрена зарядная станция. - В инфраструктуру комплекса входят: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, ледяная ванна, парная, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ain и Ras Al Khor. За 8 минут можно добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall, за 12 минут – до ипподрома Meydan Racecourse и района DIFC. Дорога до пляжа Jumeirah Beach займет 18 минут, до гольф-клуба Dubai Hills Golf Club – 20 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Сауна
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Сад
- Лобби для гостей
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Терраса