Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикSelect Group
Площадьот 397 м² до 397 м²
Первый взнос5%
4 спальниот 397 м²от 18 396 000 AED
Основанная в 2002 году, компания является ведущим девелопером недвижимости премиум-класса и имеет репутацию застройщика элитных жилых, коммерческих и многофункциональных комплексов в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и Европе.
Преимущества Select Group:
- привлекательные локации
- грамотное руководство
- прочные партнерские отношения
- бескомпромиссное качество
Самые известные проекты Select Group — Marina Gate, Studio One и The Torch в Dubai Marina. Первым проектом группы в Дубае был жилой комплекс The Torch, который был самым высоким жилым зданием в мире на момент его завершения в мае 2011 года.