Основанная в 2002 году, компания является ведущим девелопером недвижимости премиум-класса и имеет репутацию застройщика элитных жилых, коммерческих и многофункциональных комплексов в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и Европе.





Преимущества Select Group:

- привлекательные локации

- грамотное руководство

- прочные партнерские отношения

- бескомпромиссное качество





Самые известные проекты Select Group — Marina Gate, Studio One и The Torch в Dubai Marina. Первым проектом группы в Дубае был жилой комплекс The Torch, который был самым высоким жилым зданием в мире на момент его завершения в мае 2011 года.