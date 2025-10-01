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Select Group

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Select Group

Select Group


Основанная в 2002 году, компания является ведущим девелопером недвижимости премиум-класса и имеет репутацию застройщика элитных жилых, коммерческих и многофункциональных комплексов в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и Европе.


Преимущества Select Group:

- привлекательные локации

- грамотное руководство

- прочные партнерские отношения

- бескомпромиссное качество


Самые известные проекты Select Group — Marina Gate, Studio One и The Torch в Dubai Marina. Первым проектом группы в Дубае был жилой комплекс The Torch, который был самым высоким жилым зданием в мире на момент его завершения в мае 2011 года.

1 предложение
Jumeirah Living Business Bay
Jumeirah Living Business Bay
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 20
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикSelect Group
Площадьот 397 м² до 397 м²
Первый взнос5%
4 спальниот 397 м²от 18 396 000 AED
от 18 396 000 AEDот 46 261 AED/м²
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